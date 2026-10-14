Мінтранс Фінляндії закликав реформувати транспортні податки — YLE News

Міністерство транспорту і зв’язку Фінляндії закликало наступний уряд країни без зволікань провести реформу транспортного оподаткування. Відомство попередило, що надходження від таких податків упродовж наступного десятиліття суттєво скорочуватимуться через поширення автомобілів із батарейним живленням, повідомляє YLE News.

Керівник департаменту міністерства Оллі-Пекка Рантала заявив, що нинішня система, пов’язана з викидами, працює за призначенням, однак її ефективність водночас послаблює базу для бюджетних надходжень. Міністерство пропонує пов’язати автомобільний податок із витратами на утримання доріг. Наразі значна частина цього податку залежить від обсягу викидів вуглекислого газу автомобілем.

Можливе посилення податків для електромобілів

За словами Рантали, наслідком реформи, ймовірно, стане жорсткіше оподаткування електромобілів. Водночас Фінляндії потрібно буде іншими інструментами забезпечити скорочення викидів автомобільного транспорту відповідно до міжнародних зобов’язань.

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Міністерство наголосило, що кліматичних цілей слід досягати комплексно — зокрема через систему торгівлі викидами у транспорті, енергетичне оподаткування, зобов’язання щодо розподілу палива та інше законодавство ЄС. Нова система торгівлі викидами для автомобільного транспорту ETS2 має запрацювати у 2028 році й впливатиме на ціни на пальне.

Збори за затори та нові дороги

Також відомство розглядає нові механізми фінансування великих дорожніх і залізничних проєктів, зокрема окремі платежі для користувачів нових магістралей або залізничних ліній. Міністерство підтримує запровадження регіональних зборів за затори у великих містах, причому використання цих коштів мають спільно планувати та погоджувати з відповідними містами.

У заяві також звернули увагу на стан транспортної інфраструктури. Обсяг накопичених потреб у ремонті доріг і залізниць уже становить 4,3 млрд євро та, за оцінкою міністерства, зростатиме. Пріоритетом названо утримання наявної мережі, насамперед найбільш завантажених маршрутів, тоді як дороги нижчих категорій і надалі отримуватимуть недостатнє фінансування.

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