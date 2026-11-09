Мирні переговори мають передбачати поступки з боку Росії – Кая Каллас

0:00 / 0:00

Росія не демонструє реальних намірів вести мирні переговори добросовісно, висуваючи при цьому максималістські вимоги.

Про це заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас у Парижі напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн G7. Вона зауважила, що перед майбутніми переговорами в Абу-Дабі необхідно забезпечити баланс та висунути чіткі вимоги до російської сторони, оскільки Москва продовжує вбивати мирних жителів та атакувати цивільну інфраструктуру.

«Я нарахувала щонайменше 30 міжнародних угод, у яких Росія взяла на себе зобов’язання — зокрема, поважати суверенітет і територіальну цілісність (зокрема й щодо України існує кілька таких угод)», — зазначила дипломатка, наголосивши, що проблема полягає у невиконанні цих домовленостей Росією.

Каллас наголосила на необхідності участі Європи в обговореннях, зокрема щодо санкцій та заморожених активів, які не будуть розблоковані до виплати репарацій, а також підкреслила важливість притягнення винних до відповідальності за воєнні злочини.

«Саме тому ми повинні домогтися того, щоб у ході переговорів російська сторона пішла на чіткі поступки; інакше ми просто бачитимемо ще більше таких атак», — підкреслила висока представниця ЄС.

Джерело — Укрінформ.

Зять президента США Джаред Кушнер разом зі спеціальним посланцем Стівом Віткоффом проведе зустріч із представниками України, ЄС та НАТО напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

Українська делегація 9 листопада вирушила до Абу-Дабі (ОАЕ) для участі у запланованих тристоронніх переговорах за участю України, США та Росії, які готуються за організаційної сприяння Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

Європейські країни не братимуть участі в тристоронніх технічних переговорах між США, Україною та рф, які заплановані на наступний місяць. Про це 28 жовтня заявив помічник путіна Юрій Ушаков.

Нагадаємо, що Росія озвучила свій порядок денний перед переговорами в Абу-Дабі.

Читай нас у