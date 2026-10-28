Місія ООН закликала поширити ембарго на зброю на весь Судан — Anadolu Agency

Незалежна міжнародна місія ООН зі встановлення фактів щодо Судану на пресконференції в Нью-Йорку, США, заявила, що іноземні постачання зброї, військових технологій, логістична підтримка та іноземний персонал продовжують підтримувати й посилювати війну в Судані. Місія закликала міжнародну спільноту посилити дії та поширити ембарго на постачання зброї на всю територію країни.

Зовнішня підтримка сторін війни

Голова місії Мохамед Чанде Осман повідомив, що розслідування виявило обґрунтовані підстави вважати: зовнішні суб'єкти постачали ресурси обом сторонам конфлікту, допомагаючи їм вести воєнні операції. Як повідомляє Anadolu Agency, слідчі виявили транскордонну мережу осіб та організацій у Чаді, сомалійському Пунтленді, на південному сході Лівії та в Об'єднаних Арабських Еміратах, причетних до постачання зброї й навчання іноземних бійців.

Водночас Осман наголосив, що місія наразі не пов'язує з цими діями уряди згаданих держав на підставі наявних доказів. За його словами, йдеться про окремих осіб та структури, які діють на території цих країн. Місія контактує з ОАЕ та Чадом; Чад заперечує використання своєї території для таких цілей, а розслідування можливих ролей інших держав триває.

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Ризики для цивільного населення

Членкиня місії Мона Рішмаві заявила, що обидві сторони конфлікту та їхні союзники фактично руйнують країну з населенням 56 мільйонів людей. Інша членкиня місії, Джой Нгозі Езейло, підтримала розширення ембарго, а також поширення мандата Міжнародного кримінального суду на весь Судан.

Місія зазначила, що цивільні в стратегічному місті Ель-Обейд перебувають у серйозній небезпеці, оскільки місто частково оточене Силами швидкої підтримки. За даними місії, удари безпілотниками, які приписують цим силам, пошкодили школи й місця розміщення переміщених людей, а також ускладнили доступ до медичної допомоги, електроенергії та води. Водночас силові структури, пов'язані із Суданськими збройними силами, посилили стеження та свавільні арешти.

Збройні сили Судану та Сили швидкої підтримки воюють із квітня 2023 року після загострення суперечок щодо інтеграції військових формувань. Війна забрала десятки тисяч життів і спричинила переміщення близько 13 мільйонів людей на тлі голоду та поглиблення гуманітарної кризи.

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