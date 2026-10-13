Дональд Трамп повернувся до Білого дому в тому числі завдяки обіцянці, яку повторював чи не щодня: дуже швидко зупинити війну в Україні. Причому в буквальному сенсі, ледь не ще до інавгурації. З тих пір минули роки, а війна триває і стає тільки масштабнішою та смертоноснішою. За цей час Трамп встиг запропонувати низку мирних ініціатив, провести помпезні саміти, зробити безліч гучних заяв — але жодного разу президент США не досягнув результату.

«Дизельна угода» з Путіним вже описується американською стороною як такий собі «жест доброї волі», який нібито може спонукати російського очільника до пом'якшення його позиції з приводу війні в Україні. Про це вже пишуть в ЗМІ, але це виглядає відверто наївно й недальновидно, якщо не сказати більш грубо. В цьому контексті варто озирнутися назад і подивитися на всю хронологію мирних ініціатив Трампа. Бо кожна нова спроба нагадує попередню: гучний анонс, надія, а потім тиша і чергова невдача.

Водночас є в цій історії й інший вимір, про який зазвичай воліють не говорити. Складається враження, що по-справжньому закінчити цю війну хоче лише одна людина у світовій політиці — і це саме Дональд Трамп. Але одного бажання, навіть якщо воно щире, мало. Потрібні важелі впливу, чіткі стратегії та розуміння того, з ким ти маєш справу. Поки що жодного з цих складників у Вашингтоні не видно.

Як же Трамп намагався припинити війну в Україні? Видання UA.News згадало найбільш відомі кейси. Детальніше — в нашому матеріалі.

Закінчення війни за 24 години

Це була одна з найгучніших обіцянок кампанії Трампа 2024 року. Майбутній президент США повторював цю фразу ледь не на кожному мітингу: я, мовляв, закінчу війну Росії та України за добу, тобто за 24 години. Подекуди Трамп додавав, що зробить це ще навіть до своєї інавгурації.

Однак сказати завжди легше, ніж зробити. Вже після інавгурації 20 січня 2025 року минали тижні й місяці, а війна тривала. У березні 2025-го Трампа запитали про його обіцянку, і він відповів, що він «трохи помилився» з термінами, а насправді «просто хотів, щоб все швидко владналося». Це було перше публічне визнання, що обіцянка, яку він повторював десятки разів, виявилася, м'яко кажучи, перебільшенням. З того моменту жодних конкретних термінів він більше не називав: спершу казав про «десь півроку», а потім не стало й цього.

Проблема тут навіть не в тому, що Трамп не вклався ані в 24 години, ані вже (майже) в 24 місяці. Проблема в тому, що за гучною обіцянкою не стояло жодного плану. Було лише бажання і впевненість у власній здатності домовлятися — що вже неодноразово підвело американського лідера.



Анкоридж і «дух», якого не було



У серпні 2025 року Трамп і Путін зустрілися в Анкориджі на Алясці. Це був перший особистий саміт двох лідерів за роки, і Трамп летів туди з наміром домовитися про припинення вогню. Він навіть публічно попереджав Путіна про серйозні наслідки в разі відмови.

Однак врешті саміт закінчився без жодної формальної угоди. Хоча вже після заходу Москва почала наполегливо просувати тезу про «дух Анкориджа». Нібито там Трамп погодився підтримати ключову вимогу Кремля: Україна має віддати весь Донбас, включно з територіями, які вона досі контролює. Російські чиновники посилалися на цю формулу місяцями, звинувачуючи США в тому, що ті відійшли від досягнутих нібито домовленостей.

Варто зазначити, що США публічно ніколи не підтверджували подібних зобов'язань. Хоча є цілком раціональні причини вважати, що про таке могли домовитися кулуарно. Але сам факт, що Кремль зміг протягом року спекулювати на неформальних розмовах і використовувати їх як важіль тиску, добре ілюструє головну ваду підходу Трампа: переговори без протоколу, без фіксації домовленостей і без координації з партнерами. Результат — не реальна угода, а просто інформаційний шум, який до того ж грає на руку Москві.

«Енергетичні перемир'я», про які ніхто не чув

В неділю, 11 жовтня, Трамп опублікував у Truth Social пост про те, що відтепер між Росією та Україною діє «енергетичне перемир'я» і що обидві сторони з цим нібито погодилися. До речі, американський лідер вже робив те саме буквально місяцем раніше.

Все б нічого, але проблема полягала в тому, що ніхто, окрім Трампа, про це перемир'я не знав. Ні Київ, ні Москва його офіційно не підтвердили. Зеленський заявив, що це стало для нього новиною, Кремль також відповів ухильно. Більше того, того ж дня Зеленський заявив, що Росія продовжує бити по українській енергетиці, і навів в якості прикладу удар по електростанції в Харкові одразу після посту Трампа.

Це класичний випадок, коли президент США оголосив про те, чого насправді не існувало в реальності. Можливо, він щиро вірив, що домовився про щось із Путіним під час телефонної розмови. Можливо, просто хотів створити враження прогресу після критики за «дизельну угоду». Можливо, він просто мешкає у якомусь власному ілюзорному світі. Але результат один: заява, яка не мала жодного практичного наслідку, крім чергового удару по репутації Вашингтона як надійного посередника і просто адекватного світового гравця.



«Дизельна угода» з Путіним

Найсвіжіший і найгучніший кейс стався в суботу, 10 жовтня. Трамп оголосив про «дизельну угоду» з Путіним, за якою Росія негайно постачає понад 300 тисяч тонн дизеля на американський ринок, у листопаді — ще 500 тисяч, далі — мільйон і додатково три мільйони тонн у перспективі. Мінфін США того ж дня видав тимчасову ліцензію, яка дозволяє ці поставки до 7 квітня 2027 року. Тобто з РФ фактично частково зняли санкції, причому з дуже важливої для кремлівського режиму експортної галузі.

Логіка, яку озвучив Трамп, була дуже простою: ціни на дизель у США сягнули $6,30-6,50 за галон, але винна в цьому нібито Україна, яка б'є по російських нафтопереробних заводах. Тобто замість того, щоб тиснути на агресора, Вашингтон вирішив пом'якшити його становище, зняти санкції з надважливої експортної галузі, дати заробити мільярди доларів — і при цьому щиро сподіватися, що Путін зрештою стане поступливішим.

Як економічний захід це не працює: обсяги занадто невеликі, щоб вплинути на ринок. Але як політичний жест угода працює ще й як, до того ж працює виключно на Росію. Дозвіл на експорт дизеля збільшує доходи РФ і розширює її ресурси для війни, не вимагаючи жодних поступок, а також надсилає світові важливий символічний знак — що можна взяти й зняти санкції з Москви в односторонньому, і нічого за це не буде.

Це чіткий сигнал, який при цьому не має нічого спільного з «задобрюванням» агресора — якби ж то його можна було задобрити! Зате він має все спільне з поступками, які не дають нічого, окрім нових вимог і відчуття безкарності для Володимира Путіна.



Заклики до зміни влади в Україні

Наступного ж дня після того, як оголошувалася «дизельна угода», Трамп вчергове публічно закликав Зеленського піти з посади й провести вибори. Президент США назвав українського колегу «головною перешкодою для припинення конфлікту» і заявив, що той патологічно «не вміє заключати угоди». В принципі, у цій позиції немає нічого нового: взимку 2025-го Трамп вже говорив, шо Зеленський — «диктатор без виборів», і закликав «прибрати його з посади».

Тут важливий контекст: повноваження Зеленського формально мали закінчитися ще 20 травня 2024 року, але всі вибори скасовані через воєнний стан. Провести електоральні заходи просто зараз влада не надто бажає, висуваючи в якості нової вимоги 60-денне перемир'я для підготовки процесу. Але на це вже не погоджується Путін, який хоче просто воювати далі. Замість того, щоб тиснути на Москву чи хоча б на обидві країни одночасно, Трамп тисне тільки на Київ. До результатів все це, знову ж таки, не призводить.



Плани, які просто забулися

Протягом осені 2025-зими 2026 року адміністрація Трампа розробила кілька мирних планів. У листопаді 2025-го з'явився 28-пунктний документ, який передбачав, серед іншого, що Україна не вступає до НАТО, а Росія зберігає контроль над Кримом і окупованими частинами Донбасу. Пізніше з'явився 20-пунктний план із можливим графіком припинення вогню і демілітаризованою зоною.

Трамп публічно заявляв, що «95% умов узгоджено», але залишаються одна-дві дуже болючі проблеми. Цими проблемами виявилися території, гарантії безпеки і статус Донбасу — тобто саме те, через що війна, по суті, й ведеться. Плани обговорювалися, обговорювалися, а потім тихо зникали з порядку денного. Жоден із них не був реалізований, жоден не призвів навіть до тимчасового припинення вогню.

Це показова риса підходу Трампа: він любить анонсувати плани, але не любить доводити їх до кінця. А без стратегії та послідовності будь-який план, перефразуючи класика, не вартий навіть паперу, на якому він написаний.



Резюмуючи, на всі спроби у Трампа — один результат. Він обіцяв закінчити війну за 24 години і згодом визнав, що «трохи помилився» і взагалі нібито «не те мав на увазі». Він провів саміт на Алясці, не досяг жодної угоди, але Кремль досі спекулює тезами про «дух Анкориджа». Він оголошував енергетичні перемир'я, про які ніхто, крім нього, не чув. Він уклав «дизельну угоду», яка підриває санкційний режим і не дає нічого взамін. Він закликав Зеленського піти, але тим самим ще сильніше укріпив його при владі. Його адміністрація пропонувала якісь мирні плани, але жоден з них не пішов далі, ніж обговорення в ЗМІ.

Критикувати Трампа за все це — слушно й справедливо. Він діє хаотично, без стратегії, без розуміння мотивації Путіна, без поваги до союзників, тощо. Але є й інший бік, про який варто сказати прямо: дивлячись на цю ситуацію, виникає відчуття, що по-справжньому зупинити цю війну намагається лише одна людина — і це той самий Дональд Трамп. Всі інші не тільки не йдуть йому назустріч, але й так чи інакше заважають мирним ініціативам американського лідера, лише критикуючи їх і не пропонуючи взамін нічого реалістичного.

Проблема в тому, що Трамп не має ані важелів, ані здібностей, ані команди, яка могла б реалізувати настільки складну задачу, як примирення РФ і України. Президент США діє емоційно, хаотично, наосліп, керуючись інтуїцією і бажанням швидкого результату, і щоразу натрапляє на стіну, яку будував не він, але яку він не може зруйнувати.

Поки що всі намагання Трампа не призвели ні до чого. На превеликий жаль, скоріше за все, вже не призведуть. Не тому, що він не хоче, а тому, що одного бажання — навіть якщо це бажання цілого президента США — недостатньо, щоб зупинити війну, яку ніхто, окрім нього, по великому рахунку не бажає зупиняти.

Трамп настільки вірить в себе і свою здатність домовитися з ким завгодно, що свого часу навіть написав книжку з промовистою назвою «Мистецтво укладати угоди». Як бізнесмен і девелопер він, можливо, дійсно вмів це робити. Але практика показує, що як політик він не здатний по-справжньому домовитися ні з ким: ні з Іраном, ні з Путіним, ні з Зеленським, ні навіть із найближчим союзником США — Європою.

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