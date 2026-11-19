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У сільськогосподарському місті на північному сході Північної Македонії, де проживає близько 19 тисяч осіб, мешканці потерпають від навали безпритульних корів, які вільно пересуваються вулицями та угіддями. За останні п'ять років поголів'я здичавілої худоби в громаді зросло вдвічі — з 500 до понад 1000 тварин.

За словами місцевих жителів, тварини масово знищують посіви зернових, городину та плодові сади, позбавляючи людей засобів до існування. Зокрема, один із мешканців околиці поскаржився, що худоба пошкодила в його саду понад 150 дерев. Крім того, жителі побоюються за безпеку міської системи водопостачання та вказують на високу аварійність, адже тварини регулярно виходять на автомагістраль у напрямку Болгарії.

Мер міста Сашко Мітовскі заявив, що ситуація вийшла з-під контролю місцевої влади, тому він офіційно звернувся до уряду Північної Македонії з проханням оголосити в регіоні 30-денний кризовий стан для врегулювання проблеми.

Джерело: Associated Press.

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику показали здичавілих корів, які оселилися на території колишньої ферми. Як розповіли представники заповідника, тварини вільно пересуваються його територією, самостійно знаходять їжу та воду, тримаються разом і самі обирають місця для відпочинку.

Раніше у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику науковці зафіксували рідкісні види риб, занесені до Червоної книги України. Серед них — в’язь та йорж-носар. Дослідження проводили на річках Прип’ять та Уж.

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