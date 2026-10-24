Місцеві exit poll дають Валло найбільші шанси на посаду мера Братислави — RMF24

Перші місцеві exit poll у Братиславі свідчать, що чинний очільник міста Матуш Валло має найбільші шанси здобути посаду мера. У суботу на Словаччині завершилося голосування на місцевих і регіональних виборах. Офіційних результатів ще немає, а перші попередні дані очікують у неділю вранці.

Як повідомляє RMF24, загальнонаціональних exit poll цього року не проводили. Після завершення виборчої тиші почали з’являтися опитування щодо окремих міст. У Братиславі Валло, якого підтримують опозиційні партії, змагається з міністром транспорту Йозефом Ражем, якого підтримують партії урядової коаліції.

Підтримка урядової коаліції

Результати голосування в громадах і регіонах можуть показати рівень популярності правлячої коаліції, до якої входять Smer-SSD, Hlas і Словацька національна партія. За даними видання, на оцінку кандидатів від влади могли вплинути заходи уряду зі скорочення видатків, зростання вартості життя, складнощі молоді з доступом до житла та політика щодо ромської меншини.

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Коментатори називають вибори у столиці індикатором суспільних настроїв напередодні парламентських виборів, запланованих на наступний рік.

Затримки та втручання поліції

У чотирьох із восьми самоврядних регіонів — зокрема в Банській Бистриці, Кошицях, Жиліні та Тренчині — голосування продовжили до 50 хвилин через запізнення з відкриттям окремих дільниць. В одному випадку член виборчої комісії зле почувався, в іншому виявили неправильно надруковані бюлетені.

Поліція також втручалася в Пряшівському краї та місті Мартін, де затримали осіб, яких підозрюють у виборчій корупції. Деталі цих справ поки не розкривали. Попередні оцінки вказують, що явка цього року може бути дещо вищою, ніж у 2022 році: тоді на регіональних виборах проголосували 44% виборців, які мали право голосу, а на виборах до органів місцевого самоврядування — 46%.

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