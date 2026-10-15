MIT скоротив набір до програм післядипломної освіти на 20% — STAT News

У Бостоні, США, президентка Массачусетського технологічного інституту Саллі Корнблут заявила, що цієї осені MIT зарахував майже на 500 менше студентів на програми післядипломної освіти, ніж у 2024 році. Це становить скорочення на 20%. За її словами, причиною стало зменшення федерального фінансування досліджень для інституту на 100 млн доларів. Про це повідомляє STAT News.

Обережний набір

Корнблут сказала, що студенти програм післядипломної освіти значною мірою навчаються за кошти дослідницьких грантів. Тому інститут обережніше підходить до набору, аби ті, кого зарахували, не залишилися без фінансування посеред навчання на докторській програмі.

За словами президентки MIT, заклад не знає, коли ситуація з фінансуванням може змінитися, тому наразі діє обережно. У MIT 95% студентів здобувають спеціальності у сферах науки, технологій, інженерії та математики.

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Невизначеність для університетів

Як пише видання, MIT не є винятком: університети по всій країні призупиняли або скорочували набір на програми післядипломної освіти через припинення грантів, затримки фінансування та зміни у федеральній політиці підтримки науки протягом останніх 18 місяців.

Наукові лідери також висловлюють занепокоєння, що заплановане переорієнтування дослідницького фінансування від університетів до промисловості та фокус Білого дому на штучному інтелекті й технологіях можуть послабити фундаментальні дослідження. Додаткову невизначеність для академічних установ, за даними STAT News, створює нещодавно оприлюднений план надати політичним призначенцям більше контролю над рішеннями щодо грантів Національних інститутів здоров’я США.

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