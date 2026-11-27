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«Війна не має поширюватися на акваторію Середземного моря», — застерегла прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні після того, як 22 листопада українські дрони атакували російський корвет поблизу берегів Лівії. Послідовна прихильниця України наголосила, що союзники повинні робити все можливе, щоб і надалі допомагати українцям захищатися, але водночас мають гарантувати безпеку власних кордонів і громадян.

Річ у тім, що Рим має тісні зв’язки з Лівією, яка раніше була італійською колонією, і стабільність у цій країні є чутливою темою для італійців. Таким чином, розширення війни, про яке говорить Мелоні, робить вразливою позицію її партії «Брати Італії» під час підготовки до виборів у 2027 році. Загалом підтримка України поступово стає проблемою для італійської лідерки і дедалі більше суперечить позиції частини її власної політичної коаліції.

Як Джорджі Мелоні вдається балансувати між підтримкою України та високими рейтингами ультраправих в Італії, а також залишатися впливовою фігурою у міжнародній політиці – у матеріалі UA.News.



Високі рейтинги Мелоні: образ «жінки з народу» та залізної леді



В італійській політиці, де уряди традиційно змінюються частіше, ніж пори року, кабінет Мелоні став острівцем рідкісної стабільності. Попри тиск із боку партнерів по правій коаліції — зокрема популістської «Ліги» Маттео Сальвіні — та наближення виборчого циклу 2027 року, її партія зберігає впевнене лідерство. Політологи відзначають, що Мелоні вдалося втримати особистий рейтинг схвалення вище за 40%, що є недосяжною розкішшю для більшості її колег у Парижі чи Берліні.



Постать Джорджі Мелоні ідеально резонує із виборцями партії «Брати Італії». Вона походить із робітничого римського району Гарбателла і не приховує свого простого походження, говорить прямолінійно, часто емоційно. У жовтні 2019 року на мітингу в Римі вона промовила гасло, яке стало її візитівкою: «Я Джорджа, я жінка, я мати, я італійка, я християнка». Щоб юридично захиститися від створення ШІ-дипфейків, у 2026 році Мелоні навіть подала заявку на реєстрацію свого голосу та цієї культової аудіофрази як торговельної марки в Євросоюзі.

Поза мітингами вона демонструє образ працьовитої технократки, яка досконало володіє цифрами бюджету та деталями міжнародних угод, руйнуючи стереотип про «некомпетентних популістів». Мелоні також напряму спілкується з громадянами через соціальні мережі.

Водночас уряд Джорджі Мелоні засвідчує, що європейські праві, прийшовши до влади, не мають наміру відроджувати політичні традиції минулого. Лідерка «Братів Італії» виступає проти згортання демократії. Зокрема, вона визнала, що італійські жінки вперше змогли проголосувати лише після смерті диктатора та ідеолога ультраправих Беніто Муссоліні — у березні 1946 року.



Дипломатичний прагматизм та розсудливість



У зовнішній політиці Джорджа Мелоні діє як холодний реаліст. Її дипломатичний талант полягає в умінні конвертувати особисту харизму та ідеологічну гнучкість у реальний вплив. Вона з однаковою легкістю веде діалог із демократичними та республіканськими адміністраціями у Вашингтоні, просуває «План Маттеї» для енергетичного партнерства з Африкою та стримує європейських грандів від монополізації ключових рішень. Прем’єрка пояснює, що для Рима головне питання полягає не в тому, «які країни займають місце за столом переговорів, а кого вони представляють і яку спільну позицію просувають».

Промовистим прикладом її дипломатичної розсудливості та вміння «тримати удар» став міжнародний скандал, пов’язаний з висловлюваннями на її адресу президента США. Скандал спалахнув на тлі невдоволення Дональда Трампа позицією Джорджі Мелоні, яка заступилася за Папу Римського. Американський лідер критикував понтифіка через його незгоду з імміграційною політикою США та війною в Ірані.



Хоча раніше Мелоні підтримувала дружні стосунки з Трампом і була єдиною європейською лідеркою, яку запросили на його інавгурацію. Він почав словесно «атакувати» і її. У червні 2026 року в інтерв’ю італійському мовнику La7 Дональд Трамп розповів, що Джорджа Мелоні нібито «благала» його про спільне фото на саміті G7. Мовляв, так вона хотіла підвищити свій рейтинг в Італії. За словами Трампа, він погодився лише тому, що «стало її шкода».

Мелоні різко спростувала ці слова, назвавши їх «повністю вигаданими» та «абсолютною брехнею».

«Заяви Дональда Трампа є абсолютно вигаданими. Якщо чесно, я ошелешена», – заявила премʼєрка Італії у відеозверненні та додала: «Ні я, ні Італія ніколи не благаємо».

Свою солідарність із Мелоні висловили італійські політики та міністри. Через образливі висловлювання Дональда Трампа глава МЗС Італії Антоніо Таяні скасував свій запланований візит до США. А міністр оборони Гвідо Крозетто назвав слова Трампа «невдалою витівкою».

Пізніше глава італійського уряду заявила, що її відносини з Трампом не змінилися, немає «жодних взаємних звинувачень» і політики розуміють позиції один одного. Хоча Трамп під час однієї із зустрічей у форматі G7 промовив, що Мелоні все ж таки «покинула» його.



Політична вага у Брюсселі



Коли восени 2022 року Джорджа Мелоні стала першою жінкою на чолі уряду Італії, західні оглядачі готувалися до бурі: лідерка партії «Брати Італії», коріння якої сягає постфашистського руху, здавалася втіленням євроскептицизму та популізму. Проте за чотири роки при владі політикиня здійснила одну з найвражаючих трансформацій у сучасній європейській політиці — перетворившись із «порушниці спокою» на незамінну фігуру за столом переговорів Євросоюзу. Джорджа Мелоні, як очільниця однієї з найбільших у Європарламенті партій «Європейські консерватори та реформісти» (ECR) є незамінним лідером для формування коаліцій та ухвалення рішень.

На європейській арені вплив італійської лідерки базується на стратегії «реформування зсередини». Замість руйнування ЄС, Мелоні пропонує його переосмислення: менше бюрократії, захист національної промисловості та жорсткий контроль зовнішніх кордонів, як-от її резонансна угода з Албанією щодо створення центрів для мігрантів.

«Наша мета — Європейський Союз, який є амбітним у великих стратегічних питаннях і стриманим у всьому іншому; Європа, сила якої зрештою залежить від сили її держав-членів», — сказала Мелоні, окреслюючи бачення майбутнього континенту.

Завдяки вмінню знаходити спільну мову як із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, так і з націонал-консерваторами за взірцем Віктора Орбана, Мелоні стала головним «містком» між європейським мейнстримом і правим флангом.

Водночас на загальноєвропейському рівні Джорджа Мелоні жорстко обстоює фінансові інтереси Риму, заявляючи під час переговорів щодо семирічного бюджету ЄС на 2028–2034 роки: «Ми не будемо платити більше, щоб отримувати менше».

Україна: непохитна підтримка з «червоними лініями»



Позиція Джорджі Мелоні щодо російської агресії стала одним із найбільших сюрпризів для скептиків. Всупереч давнім симпатіям її союзників — Маттео Сальвіні та покійного Сільвіо Берлусконі — до Кремля, вона зайняла безкомпромісну проукраїнську позицію, надаючи Києву системи ППО SAMP/T та іншу військову допомогу.

Для Мелоні підтримка України — це не лише питання моралі, а й фундаментальний інтерес безпеки Італії та принцип поваги до міжнародного права.

«Якби Україна впала, переможцями стали б не ті, хто хоче миру, а ті, хто вірить у право сильного. І війна наблизилася б до наших домівок», — неодноразово наголошувала італійська прем’єрка, пояснюючи виборцям, чому Рим допомагає Києву.



У 2024 році прем’єр-міністерка Італії зіграла вирішальну роль у тому, щоб переконати колишнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана припинити блокувати підтримку України з боку Євросоюзу. За даними західних ЗМІ, у відповідь Мелоні пропонувала партії Орбана «Фідес» приєднатися до ультраправої політичної партії «Європейські консерватори та реформісти» (ECR) разом із «Братами Італії», правою польською «Право і справедливість» та націоналістичною партією «Шведські демократи». Це мало би посилити ECR на виборах до Європарламенту.

Водночас політика Мелоні залишається прагматичною і враховує стратегічні інтереси самої Італії. Коли наприкінці листопада 2026 року українські морські дрони атакували російські судна поблизу лівійського порту Бенгазі, Мелоні миттєво окреслила межі дозволеного, побоюючись дестабілізації регіону, критично важливого для італійської енергетики та контролю міграції.



«Ми повинні бути гранично чіткими з нашими українськими друзями і з нашими партнерами. Війна не повинна і не може поширитися на Середземне море», — заявила вона перед самітом ЄС у Брюсселі. При цьому Мелоні одразу відкинула спроби радикалів у власній коаліції використати цей інцидент для згортання допомоги Києву, додавши: «Я вважаю, що ми повинні продовжувати робити все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе».

Щодо завершення війни в Україні, Рим виступає за справедливий мир, який не може означати капітуляцію Києва. Мелоні послідовно наполягає, що будь-які мирні переговори мають відбуватися за участі самої України та єдиної Європи, а надійні гарантії безпеки — єдиний спосіб запобігти новій агресії Москви в майбутньому.

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