Міжнародний кримінальний суд отримав премію Сахарова ЄС — France 24

Міжнародний кримінальний суд, що базується у Гаазі, Нідерланди, отримав премію Сахарова Європейського Союзу за 2026 рік. Це найвища відзнака ЄС у сфері захисту прав людини, повідомляє France 24.

Друге міжнародне визнання за місяць

Нагорода стала другим міжнародним визнанням суду цього місяця. Її присудили менш ніж через два тижні після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про санкції проти МКС.

Премія імені Андрія Сахарова

Видання також зазначає, що за кілька годин до оголошення санкцій Нобелівську премію миру отримала колишня суддя МКС Наві Піллей. Це рішення широко розцінили як прояв підтримки суду.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

МКС давно є мішенню Трампа. Його кампанія проти суду посилилася після того, як торік МКС видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та його колишнього міністра оборони.

Премію названо на честь радянського дисидента Андрія Сахарова. Європейський Союз щороку присуджує її з 1988 року особам і організаціям, які захищають права людини та свободи.

Читай нас у