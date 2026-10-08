Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, Нідерланди, визнав колишнього президента Філіппін Родріго Дутерте придатним постати перед судом у справі про злочини проти людяності, пов’язані з його кампанією боротьби з наркотиками. Як повідомляє Al Jazeera, судді дійшли висновку, що 81-річний обвинувачений здатен розуміти висунуті проти нього обвинувачення та брати участь у провадженні.

Висновок медичних експертів

У суді заявили, що незалежні медичні експерти обстежили Дутерте та визнали його психічно спроможним розуміти докази й обговорювати захист зі своїми адвокатами. Палата суду також визнала, що обвинувачений може ефективно реалізовувати своє право на справедливий суд.

Раніше захист Дутерте намагався домогтися припинення справи з медичних підстав. Адвокати стверджували, що через серйозну втрату пам’яті він не здатен засвоювати нову інформацію або надійно пригадувати минулі події. Судді також відхилили клопотання про його звільнення з-під варти.

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Обвинувачення і дата слухань

Дутерте обвинувачують у вбивствах і замахах на вбивство через його ймовірну причетність до десятків убивств. Він заперечує обвинувачення, заявляючи, що наказував поліції діяти лише в межах самооборони під час антинаркотичної кампанії. У разі визнання винним йому загрожує максимальне покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Судовий розгляд має розпочатися 30 листопада. Дутерте, який був президентом Філіппін у 2016–2022 роках, заарештували на Філіппінах у березні 2025 року та доправили до штаб-квартири МКС у Гаазі після тривалого розслідування. Минулого місяця він уперше особисто з’явився в МКС.

За даними національної поліції, під час антинаркотичної кампанії загинуло понад 6 тисяч людей, тоді як правозахисні групи оцінюють кількість загиблих у до 30 тисяч. Прокурори стверджують, що поліція та пов’язані з урядом групи здійснили десятки вбивств за наказами Дутерте.

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