Офіційний сайт MLS приділив Роберту Левандовському центральну увагу в прев’ю клубу Chicago Fire перед серією плей-оф у США проти Charlotte FC. Польський нападник повернувся до США після збору національної команди та готується вперше зіграти в плей-оф MLS.

Ключовий гравець Chicago Fire

У матеріалі ліги Левандовського згадали і в підсумку сезону Chicago Fire, і в рубриці про вирішального футболіста команди. Як повідомляє Interia Sport, автори прев’ю зазначили, що клуб у середині сезону запросив польського футболіста та відпустив Уго Кюйперса, який тоді очолював бомбардирські перегони.

На думку авторів прев’ю, поєднання висококласних виконавців і глибини складу дає Chicago Fire достатньо якості, щоб пройти далеко в турнірі. Левандовський має інший стиль гри, ніж Кюйперс, і приблизно за 1300 хвилин на полі забив дев’ять м’ячів та віддав п’ять результативних передач.

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Старт плей-оф проти Charlotte FC

Chicago Fire завершив регулярний сезон на четвертій позиції Східної конференції та в 1/8 фіналу зіграє з п’ятою командою — Charlotte FC. За даними Interia Sport, Chicago Fire виграв усі чотири останні матчі проти цього суперника.

У разі проходу Charlotte FC наступним суперником Chicago Fire може стати Nashville SC. За інформацією видання, ця команда очолила Східну конференцію та набрала 77 очок у регулярному сезоні. Chicago Fire виграв два з останніх семи матчів проти Nashville SC, а п’ять інших програв.

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