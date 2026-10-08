Молдова готується прийняти нову хвилю українських біженців узимку

0:00 / 0:00

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що країна готова прийняти новий потік біженців з України, якщо цієї зими в Україні виникне складна гуманітарна ситуація.

Так, за словами Санду, із 2022 року до Молдови приїхало понад 1 млн українців, які втекли від війни, а близько 100 тис. знайшли тут свій дім.

"Якщо цієї зими в Україні буде так само важко, як очікує весь світ, ми готові прийняти стільки людей, скільки потребуватиме безпеки", – додала вона.

Своєю чергою колишній прем'єр-міністр та спеціальний посланник президента з питань розвитку та стійкості Дорін Речан заявив, що Молдова також готується надати Україні логістичну й енергетичну підтримку та захистити власну енергетичну інфраструктуру.

На запитання, чи готова Молдова до нового потоку біженців, Речан відповів, що влада "розглядає такий сценарій".

"Так, це входить у наші плани. Молдова має досвід реагування на надзвичайні ситуації", – сказав він.

Речан зауважив, що підготовка не обмежується гуманітарною допомогою. За його словами, електромережі Молдови та України пов’язані між собою, тому Молдові також "необхідно готуватися до можливих проблем з енергетичною інфраструктурою".

"Ми діятимемо за всіма цими напрямками: гуманітарним, логістичним, а також енергетичним", – заявив Речан.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду на Moldova Security Forum у Кишиневі.



Молдова вимагає повного виведення російських військ із Придністров’я.

Уряд Молдови схвалив прискорення проєкту ЛЕП Trump Liberty Line —Balkan Insight

Читай нас у