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Молдова запропонувала Румунії поетапно відновити судноплавство річкою Прут. Проєкт має посилити транспортні зв’язки між трьома країнами, розширити вантажоперевезення та сприяти розвитку торгівлі.

Ініціативу представили на конференції в румунському Яссі. Вона передбачає не лише розвиток річкового транспорту, а й покращення управління водними ресурсами та розширення систем зрошення.

На першому етапі планують провести гідрографічні дослідження, оцінити економічну доцільність вантажоперевезень та екологічний вплив. Після цього хочуть облаштувати пілотну судноплавну ділянку в нижній течії Прута з виходом до порту Джурджулешти в Молдові та румунського Галаца.

Молдова вже відновлювала судноплавство на Пруті у 2012–2013 роках, однак для його стабільної роботи необхідні регулярне обслуговування русла та достатній вантажопотік.

Джерело: NewsMaker

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