Молдова може запровадити візовий режим для громадян Росії

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Молдова не виключає запровадження візового режиму для громадян Росії та інших держав, якщо цього вимагатиме узгодження візової політики країни з нормами Європейського Союзу. Таку можливість допустив прем’єр-міністр країни Василе Тофан.

За словами глави уряду, можливі зміни пов’язані з європейським курсом Молдови та необхідністю привести національне законодавство у відповідність до вимог ЄС.

«Ми очікуємо продовження європейського шляху. Я не готовий назвати конкретні обставини. Якщо норми Євросоюзу цього вимагають, то, враховуючи, що ми повинні ухвалювати рішення, які сприятимуть нашому просуванню в економічному процесі», — сказав Тофан.

4 листопада Європейська комісія оприлюднила щорічний звіт про розширення Євросоюзу, у якому оцінила прогрес країн-кандидатів на вступ.

У Брюсселі зазначили, що мета Молдови стати частиною Європейського Союзу до початку 2028 року є амбітною, але досяжною за умови стабільного збереження нинішніх темпів реформ.

Також у Єврокомісії вважають, що Молдова може завершити переговори за 25 розділами вступного процесу у 2027 році.

Президентка Молдови Майя Санду привітала висновки Єврокомісії. За її словами, звіт підтверджує стабільний прогрес республіки на шляху європейської інтеграції.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу TV8.

Нагадаємо, Чорногорія з 1 листопада 2026 року запровадила візовий режим для громадян Росії. Таке рішення уряд країни ухвалив у межах повного узгодження своєї візової політики з правилами Європейського Союзу.

Міністерство закордонних справ рф оголосило про запровадження візового режиму для громадян Чорногорії.

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