За словами Маї Санду, проліт безпілотників, пов’язаних із російською війною проти України, викликав занепокоєння серед мешканців Кишинева. Вона зазначила, що люди розуміють небезпеку таких інцидентів, адже російська агресія становить загрозу не лише для України.

Санду також звернула увагу на те, що Молдова поки не має достатніх оборонних можливостей для протидії безпілотникам. За її словами, країні бракує засобів, які дозволили б ефективно захищати повітряний простір від подібних загроз. «Люди переймаються, бо розуміють, що Росія не дбає ані про нейтралітет, ані про суверенітет, ані про людське життя», — заявила президентка.

Вона наголосила, що Молдова й надалі засуджуватиме російську агресію проти України та вимагатиме запровадження санкцій проти Росії. Також країна продовжить підтримувати Україну. Окремо Санду заявила про намір посилювати власну оборону. Для цього Молдова планує інвестувати в оборонні можливості та співпрацювати з дружніми державами, які можуть допомогти країні отримати необхідні засоби захисту.

Таким чином, проліт російського безпілотника над Кишиневом знову привернув увагу до проблеми безпеки повітряного простору Молдови. Президентка визнала, що наразі країна не має достатніх ресурсів для протидії таким загрозам, і наголосила на необхідності посилення оборони. Про це президентка написала на своїй сторінці у Facebook.

Увечері 17 листопада в Молдові повідомили про падіння безпілотника та звуки вибухів одразу в трьох районах — Кишиневі, Оргіївському та Флорештському. На місця виїхали вибухотехніки, які мають перевірити повідомлення та з'ясувати, що саме сталося. Раніше цього дня молдовська влада вже фіксувала порушення повітряного простору дронами й тимчасово закривала небо над країною.

Дві російські крилаті ракети «Бандероль» порушили повітряний простір Молдови вранці 11 листопада. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Вранці 11 листопада дві російські крилаті ракети типу «Бандероль» увійшли в повітряний простір Молдови на тлі масованих атак РФ по Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови.