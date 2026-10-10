Молдова планує запустити власне виробництво дронів для внутрішніх потреб

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Молдова має намір змінити законодавство, щоб дозволити виробництво безпілотників для власних потреб. Експортувати їх країна не планує.

За словами Гросу, чинні закони поки не дозволяють таку виробничу діяльність, тому парламент має підготувати відповідні зміни. Він наголосив, що майбутнє виробництво буде спрямоване виключно на забезпечення внутрішніх потреб країни.

Безпілотники планують використовувати не лише для оборони, а й під час надзвичайних ситуацій, пошуку зниклих людей, розслідування ДТП та в сільському господарстві.

Гросу також заявив, що не вважає випадковими випадки несанкціонованого проникнення безпілотників у повітряний простір Молдови на тлі російської війни проти України.

Джерело: Newsmaker

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