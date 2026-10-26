Молдова прагне прискорити енергетичну співпрацю з Україною

0:00 / 0:00

Молдова прагне прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між операторами енергосистем двох країн — Moldelectrica та «Укренерго». Також країна хоче пришвидшити підготовку до будівництва другого кола лінії електропередачі «Бєльці — Дністровська ГЕС». Про це повідомив Василе Тофан.

26 жовтня молдовський прем’єр зазначив, що країни працюють над розвитком автомобільних і залізничних коридорів, європейських шляхів солідарності, модернізацією пунктів пропуску та розширенням спільного контролю на кордоні. Сторони також обговорили ситуацію на Дністрі, зокрема координацію скидів води з урахуванням обсягів притоку та потреб у водопостачанні населених пунктів нижче за течією.

Важливою темою переговорів стала енергетична безпека, повідомив Тофан.

"Нам потрібна стійка, взаємопов'язана енергосистема, інтегрована з європейським ринком. Ми хочемо прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між Moldelectrica та "Укренерго", а також просунути підготовку будівництва другого кола лінії електропередачі "Бєльці - Дністровська ГЕС"», - сказав прем’єр-міністр.

Він додав, що з’єднання може збільшити пропускну спроможність для обміну електроенергією на 500 МВт, що зміцнить енергетичну незалежність та безпеку і Молдови, і України.

Тофан високо оцінив продовження реформ в Україні попри війну та запевнив, що Молдова залишатиметься її надійним сусідом і партнером на шляху до спільного європейського майбутнього.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан під час спілкування зі ЗМІ разом із главою українського уряду Сергієм Корецьким у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Україна та Молдова домовилися про військово-технічну співпрацю.

Нагадаємо, що Прем’єр Молдови Василе Тофан прибув із робочим візитом до Києва.

Нагадаємо, Російська Федерація пригрозила Молдові адекватною і жорсткою відповіддю на рішення Кишинева оголосити співробітника російського посольства персоною нон грата.

Молдова розглядає можливість перенесення українських контрольно-пропускних пунктів на свою територію, щоб зменшити ризики, пов’язані з війною в Україні та російськими ударами поблизу молдовського кордону.

Читай нас у