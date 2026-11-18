Увечері 17 листопада Молдова тимчасово призупиняла роботу шести пунктів пропуску на кордоні з Україною. Причиною стала поява російських безпілотників у повітряному просторі країни. Наразі всі КПП знову працюють у звичайному режимі.

Обмеження запровадили з міркувань безпеки після того, як російські безпілотники порушили повітряний простір країни. Роботу призупиняли на шести контрольно-пропускних пунктах: Окніца, Атаки, Унгур, Бричани, Гриманкауци та Клокушна. Через це громадяни тимчасово не могли перетинати кордон через ці пункти.

Згодом молдовські служби повідомили про відновлення роботи всіх шести КПП. У Митній службі уточнили, що тепер громадяни можуть перетинати кордон через ці пункти у звичайному режимі. «Громадяни можуть перетинати кордон через ці митні пости у звичайному режимі», — повідомили у відомстві.

Водночас у Митній службі закликали мандрівників перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію про ситуацію на кордоні в офіційних джерелах. Також громадян просять дотримуватися вказівок працівників митниці та прикордонників. У відомствах додали, що на пунктах пропуску вжили додаткових заходів для захисту людей і співробітників. Молдовська влада продовжує стежити за ситуацією та обіцяє повідомляти про подальші зміни.

Окремо громадян попередили про небезпеку уламків безпілотників та інших підозрілих предметів. У разі виявлення таких знахідок до них не можна наближатися або торкатися. Про небезпечні предмети потрібно негайно повідомити екстрені служби за номером 112. Про тимчасове закриття пунктів пропуску повідомили Прикордонна поліція та Митна служба Молдови.

На пунктах пропуску між Молдовою та Румунією збільшився потік вантажівок, що прямують до Євросоюзу. Серед причин — зростання транзиту українських товарів, сезонний експорт зерна та зміна торговельних маршрутів через війну.

Нагадаємо, на кордоні України наразі немає черг, але пасажиропотік зростає.

Раніше на Волині утворилися кілометрові черги автобусів на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею вдвічі зросли черги для вантажних перевезень.

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