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У Молдові готуються продати п’ять об’єктів нерухомості, конфіскованих у проросійського олігарха-втікача Ілана Шора, якого засудили за масштабне банківське шахрайство. Стартова вартість майна становить 31,5 млн молдовських леїв.

Аукціон запланований на 2 грудня 2026 року. На торги виставлять квартири та недобудований житловий будинок у Кишиневі.

Загальна вартість майна становить лише близько 0,6% від 5,2 млрд леїв, які Шор зобов’язаний повернути державі за рішенням суду. Навіть якщо всі об’єкти продадуть за стартовою ціною, отриманих коштів вистачить лише на незначну частину боргу.

Ілана Шора остаточно засудили до 15 років позбавлення волі за участь у масштабному розкраданні коштів із банківської системи Молдови. Однак він залишив країну та переховується від правосуддя за кордоном.

Шор також відомий політичною діяльністю та зв’язками з Росією. Молдовська влада звинувачувала пов’язані з ним структури у спробах дестабілізувати ситуацію в країні та втручанні у внутрішньополітичні процеси.

Джерело: Moldova Liberă.

Суд у Кишиневі заочно заарештував на 30 діб молдовського олігарха-втікача Ілана Шора, якого підозрюють у причетності до масштабного розкрадання коштів із банку Banca de Economii.

Апеляційна палата Молдови ухвалила рішення про розпуск чотирьох політичних сил, які вважаються наступницями популістської та проросійської партії «Шор». Її діяльність припинили після рішення Конституційного суду країни.

У Кишиневі суд ухвалив вирок у справі про незаконне фінансування політичної партії «Шанс», яку пов’язують із проросійським олігархом-втікачем Іланом Шором.

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