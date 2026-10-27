Молдова з осені 2027 року купуватиме газ із нового родовища в Чорному морі

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Молдова планує з осені 2027 року розпочати закупівлю природного газу, який видобуватимуть у Чорному морі в межах румунського проєкту Neptun Deep. Очікується, що завдяки географічній близькості постачання обійдеться дешевше.

Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан під час пресконференції з румунським колегою Лукою Нікулеску в Кишиневі, повідомляє NewsMaker.

За словами Тофана, запуск проєкту Neptun Deep запланований на літо 2027 року. Відповідно, постачання газу до Молдови можуть розпочатися восени, з початком нового газового року.

Глава молдовського уряду зазначив, що частину газу, який видобуватимуть у Чорному морі, уже зарезервували для споживання в Молдові. Водночас він не уточнив, про який саме обсяг ідеться.

Тофан наголосив, що співпраця з Румунією має бути вигідною для обох країн. Зокрема, менша відстань транспортування дасть змогу скоротити відповідні витрати для молдовських споживачів.

Наразі Румунія видобуває близько 8 млрд кубометрів природного газу на рік. Після запуску Neptun Deep обсяги видобутку країни, за словами прем’єра Молдови, можуть подвоїтися. Це посилить позиції Румунії на європейському енергетичному ринку.

Під час зустрічі сторони також обговорили розвиток енергетичної інфраструктури, зокрема прискорення будівництва лінії електропередачі Бєльці — Сучава. Окрему увагу приділили модернізації електропідстанції в Кишиневі, яка має відіграти важливу роль у зміцненні енергетичної незалежності Молдови.

Співпраця з Румунією є одним із напрямків інтеграції Молдови до європейського енергетичного простору та зменшення залежності від зовнішніх постачальників.

Джерело: NewsMaker

Молдова прагне прискорити підписання меморандуму про взаєморозуміння між операторами енергосистем двох країн — Moldelectrica та «Укренерго». Також країна хоче пришвидшити підготовку до будівництва другого кола лінії електропередачі «Бєльці — Дністровська ГЕС».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що країна може переглянути ціни на окремі товари та послуги, якщо вартість російського газу для Вірменії зросте.

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