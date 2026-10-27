Молдовські фермери погрожують протестами через можливе скасування обмежень на українське зерно

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Молдовська асоціація «Сила фермерів» повідомила про готовність аграріїв провести масові протести із залученням сільгосптехніки 29–30 жовтня, якщо парламент країни не продовжить дію механізму ліцензування імпорту українських зернових та олійних культур. Термін дії чинних обмежень закінчується 31 жовтня, і відсутність рішення парламенту може створити законодавчу паузу.

Представники молдовського агросектору побоюються, що скасування обмежень призведе до масового напливу української продукції, яку виробники змушені продавати за заниженими цінами через проблеми з чорноморським експортом, що завдасть збитків місцевим господарствам.

Представники асоціації «Сила фермерів» заявили: «Будь-який законодавчий вакуум, навіть на кілька днів, може завдати серйозної шкоди виробникам зернових та олійних культур у Молдові через наплив дешевої продукції з України».

Джерело: NewsMaker.

Молдовські аграрії розкритикували рішення уряду надати 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів. Фермери заявили, що влада не порадилася з ними перед ухваленням рішення та вимагають пояснити можливі наслідки для місцевого ринку.

Нагадаємо, що Молдова після прохання Києва знизила тариф на транзит українських вантажів.

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