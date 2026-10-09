МОМ: запаси для укриття в Газі покривають 17% зимових потреб — Anadolu Agency

У секторі Гази майже 2 мільйони палестинців потребують допомоги з укриттям напередодні зими. Наявні запаси та поставки покривають лише 17% визначених зимових потреб, повідомила 9 жовтня Міжнародна організація з міграції, за даними Anadolu Agency.

Стан укриттів

У МОМ заявили, що через рік після оголошення припинення вогню допомоги з укриттям потребує майже все населення Гази. Понад половина наметів і саморобних укриттів перебувають у поганому стані та потребують заміни. Частина людей також живе в пошкоджених війною будівлях, яким загрожує обвал.

Партнер МОМ оцінив, що понад 3 600 будівель потребують знесення, розчищення або евакуації людей через ризики для безпеки.

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Ризик затоплень і поставки

Майже 1,8 мільйона людей проживають у місцях переміщення. За оцінкою організації, 56% таких локацій мають середній або високий ризик затоплення, що викликає побоювання щодо нових переміщень під час сильних дощів.

МОМ також повідомила, що близько 8 600 наборів для екстреного облаштування укриття залишаються за межами Гази після того, як, за даними організації, ізраїльська влада відмовила в їхньому ввезенні. Організація закликала забезпечити негайний і стабільний доступ для наметів, екстрених наборів, тимчасових житлових модулів і будівельних матеріалів. Вона також наголосила на потребі в обладнанні, пальному та запчастинах для розчищення завалів і раннього відновлення.

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