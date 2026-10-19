Монітор: пожежі в Індонезії охопили 1,9 млн гектарів — Asharq Al-Awsat

В Індонезії пожежі від січня до кінця вересня 2026 року охопили понад 1,9 млн гектарів, за оцінкою моніторингового проєкту Nusantara Atlas, який аналізує супутникові знімки. Про це повідомляє Asharq Al-Awsat.

Засновник Nusantara Atlas Давід Гаво заявив, що проєкт зафіксував 1 916 588 гектарів вигорілих територій. Це майже у 12 разів більше за площу Лондона. Він наголосив, що оцінка є консервативною, оскільки дим і серпанок ускладнювали перевірку супутникових зображень.

Чому площа може бути більшою

За словами Гаво, система не враховує окремі сліди випалювання площею менш як 6,25 гектара та насамперед налаштована на уникнення хибних виявлень. Значна задимленість також періодично закривала ділянки на супутникових знімках.

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Тому зафіксована Nusantara Atlas загальна площа вигорілих територій може бути меншою за фактичну площу, охоплену пожежами, зазначив засновник проєкту.

Порівняння з 2019 роком

Дані Nusantara Atlas свідчать, що до кінця вересня площа пожеж була на 38% більшою, ніж за той самий період 2019 року. Уряд Індонезії не оприлюднював нових офіційних даних після того, як наприкінці липня повідомив про 202 тисячі гектарів вигорілої території.

Гаво зазначив, що супутники, якими користується моніторинговий проєкт, не були доступні під час масштабних пожеж 2015 року, тому зіставних даних немає. Водночас він вказав на подальше зростання кількості гарячих точок.

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