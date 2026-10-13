Moody’s: війна в Ірані коштувала середньому домогосподарству США $2 тис — The Hill

Війна в Ірані вже коштувала середньому домогосподарству у США близько 2 тисяч доларів, за оцінками, якими поділився головний економіст Moody’s Analytics Марк Занді. Як повідомляє The Hill, сукупні витрати американських споживачів від початку конфлікту наприкінці лютого сягнули 265 мільярдів доларів.

Паливо стало головною статтею витрат

Найбільше на витрати домогосподарств вплинуло подорожчання енергоносіїв, зазначив Занді. За його розрахунками, витрати на пальне та подорожчання товарів, які перевозять вантажівками або літаками, становлять майже 1,1 тисячі доларів на домогосподарство.

Ціна галона бензину зросла з 2,98 долара до 4,34 долара, пише The Hill із посиланням на CNN. За даними Американської автомобільної асоціації, середня ціна дизельного пального наблизилася до 5,8 долара за галон проти 3,1 долара рік тому.

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Вищі ставки та військові операції

Розрахунки Занді також враховують рішення Федеральної резервної системи підвищити відсоткові ставки. Ставки за іпотекою з фіксованою ставкою зросли з менш ніж 6% до приблизно 7,5%, що, за оцінкою економіста, коштувало економіці близько 540 доларів на домогосподарство.

Ще приблизно 360 доларів на домогосподарство припадає на військові операції. У травні виконувач обов’язків фінансового директора Пентагону Джулс Герст III повідомив законодавцям, що витрати на конфлікт наближалися до 29 мільярдів доларів.

Наприкінці червня Американський інститут підприємництва оцінював витрати на операції у 38,6 мільярда доларів, а Центр стратегічних і міжнародних досліджень — приблизно у 40 мільярдів доларів. У червні Білий дім також запросив 87 мільярдів доларів додаткового фінансування для заміни частини запасів і розгортання військ у зоні відповідальності Центрального командування США.

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