Моравецький має намір подати заяву на реєстрацію партії — RMF24

У Польщі експрем’єр Матеуш Моравецький має намір подати заяву на реєстрацію власної політичної партії. Про можливі політичні наслідки такого кроку в ранковому ефірі радіо поговорять із депутатом Європейського парламенту Міхалом Дворчиком, повідомляє RMF24.

Можливий вплив на PiS

Однією з тем розмови стане можливий вплив нового проєкту Моравецького на єдність партії «Право і справедливість» (PiS), яку очолює Ярослав Качинський. Ведучі також планують обговорити, хто може долучитися до нового об’єднання та чи здатне воно стати реальною політичною конкуренцією для PiS.

Окремо Дворчика запитають про відносини між партією «Польща 2050» і PiS. Зокрема, йтиметься про участь парламентарів «Польщі 2050» у святкуванні дня народження депутата PiS Марціна Оцепи та про те, чи може це свідчити про політичне зближення.

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Безпекові питання

У програмі також порушать питання нестачі підготовлених пілотів винищувачів F-16 у польських Повітряних силах. Ведучі мають намір запитати, наскільки Польща готова до реальних загроз за наявності сучасної техніки, але недостатньої кількості пілотів.

Ще однією темою стане ситуація на східному фланзі НАТО. Литва збільшує військове патрулювання поблизу кордону з Калінінградською областю Росії через побоювання щодо незаконного перетину кордону російськими дезертирами. У розмові планують обговорити ризики для Польщі у разі нової хвилі мобілізації в Росії.

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