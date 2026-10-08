Моряка Тедді Янга звинуватили за законом про нацбезпеку — The Guardian
У Великій Британії 24-річному військовослужбовцю Королівського флоту Тедді Янгу висунули обвинувачення за британським Законом про національну безпеку. Серед інкримінованих йому правопорушень — отримання інформації на користь іноземної держави.
Затримання у Бедфордширі
Янга затримали 6 жовтня за місцем проживання в графстві Бедфордшир після розслідування, яке проводила лондонська контртерористична поліція. За даними The Guardian, ймовірні правопорушення, яких стосується обвинувачення, могли бути скоєні в період від 26 листопада 2024 року до 21 травня 2025 року.
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Заява контртерористичної поліції
Керівниця лондонської контртерористичної поліції Гелен Фланаган назвала обвинувачення проти чинного військовослужбовця дуже серйозними. За її словами, упродовж розслідування слідчі тісно співпрацювали з відповідними оперативними підрозділами Міністерства оборони, щоб можна було вжити належних заходів для зменшення можливих ризиків, пов’язаних зі справою.
Затримання Янга та висунуті йому обвинувачення не пов’язані з нещодавнім розслідуванням інциденту на авіабазі Королівських повітряних сил Ферфорд.