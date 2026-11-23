23 листопада Міністерство закордонних справ РФ викликало тимчасового повіреного у справах Естонії в РФ Марека Юхтегі та висловило йому «рішучий протест» через звинувачення Москви у спробі підпалу оборонного підприємства, а також рішення естонського уряду закрити кордон із Росією.

У російському зовнішньополітичному відомстві заявили, що звинувачення з боку Естонії нібито «не мають під собою жодної доказової бази». Там також стверджують, що закриття кордону «завдасть чергового удару по естонській економіці та бумерангом обернеться як для самого Таллінна, так і для його союзників по ЄС і НАТО».

Крім того, МЗС РФ знову звинуватило Естонію в тому, що вона нібито негласно дозволяє українським безпілотникам використовувати свій повітряний простір для атак по території Росії. У відомстві заявили, що російська сторона начебто неодноразово фіксувала такі випадки.

«Естонському дипломату було знову вказано, що такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв'язування відкритої війни з Росією», — заявили в російському МЗС.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.