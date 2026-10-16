МОЗ Гази заявило про 466 смертей від голоду з 2024 року — Anadolu Agency

У секторі Гази, Палестина, від 2024 року внаслідок недоїдання та голоду померли щонайменше 466 палестинців, серед яких 157 дітей, заявило Міністерство охорони здоров’я Гази. За даними відомства, 189 померлих були літніми людьми — це становить 40,5% від загальної кількості зафіксованих смертей.

МОЗ Гази оприлюднило статистику 16 жовтня, у Всесвітній день продовольства, повідомляє Anadolu Agency. Міністерство зазначило, що до кінця 2026 року понад 1,4 млн палестинців, або близько 67% населення Гази, можуть зіткнутися з кризовим рівнем продовольчої незабезпеченості або гіршою ситуацією.

Недоїдання серед дітей

З 2024 року до серпня 2026 року серед дітей віком до п’яти років зафіксували понад 158 тис. випадків гострого недоїдання, заявили в МОЗ Гази. За його оцінкою, 18% таких дітей мали тяжку форму гострого недоїдання, що становила загрозу життю, а 12,2% страждали від затримки росту.

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У відомстві також повідомили, що смертність серед дітей до п’яти років зросла з 13,6 до 33,4 випадку на тисячу живонароджених упродовж 2022–2025 років. До квітня 2027 року лікування гострого недоїдання, за оцінкою міністерства, потребуватимуть 74 200 дітей.

Ризики для вагітних

Поширеність анемії серед вагітних у Газі 2026 року сягнула 61% проти 41% до війни, стверджує міністерство. У першому півріччі 2026 року там також зареєстрували близько 4 тис. втрат вагітності — більш ніж утричі більше, ніж за попередні шість місяців. Кожну третю вагітність у секторі відомство класифікує як таку, що має високий ризик.

Міністерство закликало ООН і міжнародну спільноту забезпечити безпечне, стабільне та безперешкодне надходження до Гази продуктів, лікувального харчування й медикаментів. Пріоритетними групами воно назвало дітей, вагітних і жінок, які годують грудьми, а також літніх людей.

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