MTR інвестує $5 млрд у залізницю Північного мегаполісу — The Japan Times

У Гонконгу компанія MTR профінансує будівництво залізничної інфраструктури для Північного мегаполісу, який влада планує розвивати поблизу кордону з материковим Китаєм. Компанія має авансом вкласти щонайменше 38,9 млрд гонконзьких доларів, або близько $5 млрд, у проєкт Northern Link та його відгалуження.

Як повідомляє The Japan Times, MTR збудує 17 км підземних колій та сім нових станцій. Частину робіт уже розпочали, а завершити проєкт планують у 2034 році. На відміну від попередніх проєктів, компанія спершу споруджуватиме інфраструктуру, а потім чекатиме на економічну віддачу від земельних ділянок, отриманих для забудови.

Земля в обмін на інфраструктуру

Уряд Гонконгу, який володіє майже всією землею території, надав MTR права на забудову десяти ділянок уздовж майбутніх ліній. Водночас він зменшив земельну премію, яку компанія мала б сплатити, на 39,05 млрд гонконзьких доларів — суму, приблизно співставну із запланованими витратами MTR.

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Із початку 2025 року MTR залучила понад 130 млрд гонконзьких доларів через облігації та позики. Значна частина цих коштів призначена для капітальних проєктів, зокрема розвитку Північного мегаполісу. Генеральна директорка MTR Джені Юнг заявила, що компанія диверсифікує джерела фінансування, використовуючи, зокрема, безстрокові та «зелені» облігації, а також синдиковані банківські кредити.

Новий район на 2,5 млн жителів

Північний мегаполіс охоплює близько 300 квадратних кілометрів — понад чверть площі Гонконгу. За планом влади, протягом приблизно 20 років там мають звести 500 тис. нових помешкань і збільшити населення району з 980 тис. до 2,5 млн людей. Економічним центром проєкту має стати технологічний хаб, задуманий як гонконзький аналог Кремнієвої долини.

Водночас MTR працює в умовах невизначеності на ринку нерухомості та високих ставок. Ціни на вторинне житло в Гонконгу на 16% нижчі за пік 2021 року, а базова ставка Гонконзького валютного управління становить 4,25%. Рейтингове агентство S&P Global Ratings 13 жовтня підтвердило довгостроковий рейтинг MTR на рівні AA+ зі стабільним прогнозом.

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