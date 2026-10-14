MUFG вивчає можливість отримати контроль над Shriram Finance — The Japan Times

Японська Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) вивчає можливість збільшити свою частку в індійській Shriram Finance з приблизно 20% до понад 50%, щоб у перспективі отримати контроль над компанією. Про це з посиланням на обізнаних із перебігом приватних обговорень співрозмовників повідомляє The Japan Times.

Потенційні інвестиції

За словами джерел видання, для отримання контролю MUFG може знадобитися вкласти в Shriram понад $10 млрд. Чітких строків можливого правочину японська група ще не визначила, а обговорення перебувають на початковій стадії. Деталі потенційної операції можуть змінитися.

Представники MUFG та Shriram відмовилися від коментарів. У грудні керівник японської компанії, відповідаючи на запитання про можливе збільшення частки в Shriram, заявляв, що така можливість існує у довгостроковій перспективі, однак на той час рішення не ухвалили.

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Частка MUFG у Shriram

У квітні MUFG придбала 20% Shriram Finance за $4,4 млрд. Цю угоду назвали найбільшою іноземною інвестицією у фінансову компанію Індії. Вона оцінила Shriram більш ніж у $20 млрд і забезпечила MUFG два місця в раді директорів компанії.

Якщо потенційні інвестиції перевищать $10 млрд, сукупний обсяг зобов’язань MUFG щодо Shriram становитиме понад $14 млрд. Shriram Finance працює з клієнтами, яких часто оминають великі кредитори, зокрема з операторами вантажного транспорту та власниками малих підприємств, і має широку присутність у менших містах та сільській місцевості Індії.

Розширення MUFG є частиною активізації японських фінансових груп в Індії. Sumitomo Mitsui Financial Group стала найбільшим акціонером Yes Bank, а Mizuho Financial Group погодилася придбати контроль над інвестиційним банком Avendus Capital.

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