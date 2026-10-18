Уряд Австралії ще в липні знав, що Австралійське податкове управління (ATO) розглядає можливість припинити приймання платежів кредитними картками. Про це заявив Assistant Treasurer Даніель Муліно, повідомляє ABC News.

Позиція уряду

За словами Муліно, в липні уряд дізнався, що ATO опрацьовує різні варіанти та на той момент віддавало перевагу відмові від кредитних карток. Він зазначив, що уряд повідомив податковому управлінню про необхідність продовжити переговори з картковими компаніями та передбачити перехідний період.

Наприкінці вересня ATO вирішило припинити приймати платежі кредитними картками з 1 грудня. Малий бізнес поінформували про це 30 вересня, за день до публічного оголошення, і надали двомісячний пільговий період.

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Реакція бізнесу

Рішення ATO викликало негативну реакцію бізнес-спільноти. Після цього прем'єр-міністр і скарбник Австралії втрутилися, щоб тимчасово покрити витрати на карткові комісії. Податкове управління прийматиме кредитні картки до середини 2027 року.

Муліно пояснив, що безстрокове приймання карткових платежів могло б мати серйозні бюджетні наслідки. ATO раніше заявляло, що не може самостійно покривати близько 200 млн доларів витрат, адже це означало б менші надходження до бюджету і, відповідно, менше фінансування державних послуг.

Комісар з питань оподаткування Роб Геферен заявив, що відомство воліло б зберегти оплату картками, однак карткові компанії не запропонували достатньо низьких ставок. Рішення ATO було пов'язане зі змінами, оголошеними Резервним банком Австралії, щодо скасування доплат за карткові платежі з 1 жовтня. Регулятор оцінював витрати споживачів на такі доплати приблизно у 1,6 млрд доларів на рік.

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