Мунір і посол Саудівської Аравії відзначили прогрес за угодою Мекки — Dawn

У Равалпінді, Пакистан, начальник Сил оборони та начальник штабу сухопутних військ фельдмаршал Асім Мунір зустрівся з новим послом Саудівської Аравії Радже Тамі Альбуґамі. Сторони висловили задоволення прогресом у межах Спільної оборонної угоди Мекки, повідомляє Dawn.

Зустріч у Генеральному штабі

За даними пресслужби пакистанських збройних сил ISPR, посол відвідав Генеральний штаб у Равалпінді. Мунір та Альбуґамі обговорили питання взаємного інтересу й регіональну безпекову ситуацію.

У заяві ISPR зазначили, що співрозмовники наголосили на важливості зміцнення оборонної співпраці, інституційних зв’язків і стратегічної координації. Мунір привітав дипломата з призначенням та висловив упевненість, що його каденція сприятиме подальшому зміцненню зв’язків між Ісламабадом і Ер-Ріядом.

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Оборонні домовленості

Альбуґамі розпочав дипломатичну роботу в Ісламабаді минулого четверга. Перед зустріччю з Муніром він провів переговори з прем’єр-міністром Пакистану Шехбазом Шаріфом, а також віцепрем’єр-міністром і міністром закордонних справ Ісхаком Даром.

Пакистан і Саудівська Аравія уклали дві оборонні домовленості, спрямовані на колективне стримування: двосторонню Угоду про стратегічну взаємну оборону та Спільний оборонний альянс Мекки, до якого також входить Туреччина. Пакт Мекки, підписаний 7 серпня, має посилити колективне стримування та дозволяє державам-учасницям розглядати напад на одну з них як напад на всіх.

Раніше цього місяця Пакистан, Саудівська Аравія і Туреччина провели екстрене засідання в межах альянсу та домовилися про швидке розгортання військових сил і спроможностей у Саудівській Аравії. Це відбувалося на тлі атак єменських хуситів на королівство.

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