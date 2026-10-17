МВФ активізує переговори з Іраком і Ліваном — The National

У Бангкоку, Таїланд, Міжнародний валютний фонд планує активізувати переговори з Іраком і Ліваном щодо можливої фінансової підтримки та підтримки економічної політики для стабілізації їхніх економік. Про це під час щорічних зборів МВФ і Світового банку заявила керуюча директорка фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє The National.

Підтримка Іраку

За словами Георгієвої, МВФ твердо підтримуватиме Ірак, поєднуючи фінансову підтримку з підтримкою економічної політики. Вона також згадала про підтримку, яку фонд надає Єгипту та Йорданії.

Ірак зіткнувся з одним із найсерйозніших економічних і безпекових періодів від початку війни з Іраном у лютому. Водночас Багдад намагається посилити свої позиції. Минулого місяця на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку прем'єр-міністр Алі аль-Заїді закликав інвестувати в країну, презентуючи економічні та антикорупційні плани.

Переговори з Ліваном

Георгієва повідомила про інтенсивні переговори з ліванською владою та значний прогрес у підготовці програми МВФ. За її словами, сторонам ще необхідно завершити частину роботи, однак вона висловила впевненість у досягненні результату.

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Ліван значною мірою залежить від імпорту, що робить його особливо вразливим до перебоїв у судноплавстві та постачанні енергоносіїв, спричинених регіональною війною. Країна також продовжує долати наслідки фінансової кризи, що почалася 2019 року. Світовий банк прогнозує скорочення ліванської економіки на 6,4% у 2026 році.

МВФ цього місяця заявив, що оцінить можливі зміни до ліванського закону про врегулювання банків на відповідність міжнародним стандартам. Голова центрального банку Лівану Карім Суаїд раніше висловив очікування прориву в переговорах із фондом щодо цього закону до кінця 2026 року.

Георгієва також відзначила реформи урядів країн Перської затоки, які, за її словами, допомогли їм пом'якшити наслідки регіональних потрясінь завдяки сформованим фінансовим резервам.

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