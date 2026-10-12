МВФ: інвестиції в ШІ підтримують світове зростання на рівні 3% — Channel NewsAsia

У Бангкоку, Таїланд, директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що значні інвестиції в інфраструктуру штучного інтелекту підтримують зростання світової економіки на рівні близько 3%. Про це повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Вплив інвестицій у ШІ

За словами Георгієвої, інвестиційний бум у сфері штучного інтелекту став одночасно шоком попиту та інвестиційним шоком. Він, за її оцінкою, може прискорити зростання розвинених економік регіону на 0,5–1 відсотковий пункт, а азійських економік із ринками, що формуються, — на 0,2–0,8 відсоткового пункту.

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Вигоди для економік Азії

Георгієва зазначила, що вигоди від інвестицій у ШІ отримують багато азійських економік, які постачають обладнання для такої інфраструктури. Серед них вона назвала Таїланд.

Очільниця МВФ сказала, що активізація інвестицій у ШІ допомагає світовій економіці зростати приблизно на 3%, попри негативний вплив шоку пропозиції енергоносіїв. Заяву вона зробила 12 жовтня під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в столиці Таїланду.

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