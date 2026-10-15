МВФ очікує 5% медіанної інфляції в Африці на південь від Сахари у 2027 році — TimesLIVE

TimesLIVE повідомляє, що Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз інфляції для країн Африки на південь від Сахари, хоча очікування щодо темпів економічного зростання регіону покращилися. МВФ попередив, що економічна стійкість регіону залишається вразливою через інфляційний тиск, високу вартість запозичень і кліматичні ризики.

Прогноз зростання та інфляції

Фонд підвищив прогноз зростання економіки регіону у 2026 році до 4,5% проти 4,3%, які очікував у квітні. Це пояснили коригуванням глобальних ланцюгів постачання та внутрішніми реформами.

Водночас медіанна інфляція, за оцінками МВФ, зросте з 3,4% у 2025 році до 4,3% у 2026-му та до 5% у 2027 році. У квітневому прогнозі фонд очікував, що інфляція сягне 5% вже у 2026 році, а надалі почне знижуватися. МВФ зазначив, що для більшості країн може знадобитися посилення монетарної політики, аби повернути інфляцію до цільових показників.

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Борги, допомога та кліматичний ризик

Відсоткові платежі вже поглинають близько 12% державних доходів країн регіону. Дохідність десятирічних державних облігацій США зросла з 4% наприкінці лютого до 5,2% наприкінці вересня, що підвищує вартість запозичень, навіть попри звуження суверенних спредів.

МВФ також звернув увагу на затримки з реструктуризацією боргів. Ефіопія, Гана та Замбія досягли прогресу в цих процесах, однак вони тривали роками. Директор Африканського департаменту МВФ Зейн Зейдане заявив, що нові підходи та типові меморандуми мають пришвидшити майбутні реструктуризації.

Додатковими ризиками названо розрив між експортерами та імпортерами сировини, подальше скорочення двосторонньої допомоги та явище Ель-Ніньйо. За моделюванням МВФ, кліматичний шок може скоротити зростання регіону на 0,5 відсоткового пункту та підвищити інфляцію на 2,6 відсоткового пункту у 2027 році.

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