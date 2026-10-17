МВФ оновлює програму оцінювання фінсектору з урахуванням ризиків ШІ — Bangkok Post

Міжнародний валютний фонд оновлює Програму оцінки фінансового сектору (FSAP), щоб допомогти державам-членам захищати фінансові системи від сучасних ризиків. Серед них фонд називає розвиток штучного інтелекту, кібератаки, зростання державного боргу та геополітичну напруженість, повідомляє Bangkok Post.

Ризики та можливості ШІ

Заступниця директорки Департаменту грошово-кредитних систем і ринків капіталу МВФ Міхаела Ербенова заявила, що в межах FSAP фонд вивчає способи поліпшити оцінювання операційної стійкості. Особливу увагу приділяють ШІ, який створює для фінансових систем нові можливості й ризики.

За її словами, штучний інтелект може підтримати фінансову інклюзію та економічне зростання. Водночас його швидкий розвиток викликає занепокоєння через кіберзагрози, операційні збої та здатність чинних регуляторних механізмів ефективно реагувати на них.

Під час перегляду програми МВФ перевірятиме, чи мають національні органи влади достатні регуляторні інструменти, стандарти та кваліфікованих фахівців для роботи з такими викликами. Фонд також розглядатиме, чи відповідають технологічним змінам чинні правила, вимоги до звітності та стандарти капіталу.

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Стійкість системи та виконання рекомендацій

Заступниця голови Банку Греції Крістіна Папаконстантіну зазначила, що оцінювання фінансової стабільності має охоплювати стійкість усієї системи, а не лише окремих установ. Навіть захищена від кібератак фінансова установа може залишатися вразливою, якщо атака торкнеться взаємопов'язаних організацій або критичної інфраструктури.

Вона наголосила, що дієвість таких оцінок залежить від того, чи виконують країни рекомендації та адаптують політику до змін фінансових умов. На її думку, поєднання висновків FSAP із регулярним наглядом МВФ за статтею IV могло б допомогти органам влади відстежувати прогрес і коригувати політику, не чекаючи наступної повної оцінки.

Ербенова заявила, що рекомендації слід пристосовувати до національних умов, законодавчих вимог і ресурсів регуляторів. МВФ також планує посилювати підтримку розвитку спроможностей країн для впровадження рекомендацій. Співпраця зі Світовим банком може доповнювати такі оцінки ширшими цілями розвитку, зокрема у сфері фінансової інклюзії.

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