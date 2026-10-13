МВФ підвищив прогноз економічного зростання Нігерії до 4,2% — Premium Times Nigeria

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання економіки Нігерії у 2026 році до 4,2%, водночас попередивши, що дорожчання товарів першої необхідності може посилити бідність і продовольчу незабезпеченість. Про це повідомляє Premium Times.

Прогноз МВФ

Оновлені оцінки містяться у звіті МВФ World Economic Outlook за 2026 рік під назвою «Стійкість під тиском, нагальний вибір». Документ представили під час зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку, Таїланді.

Фонд пов’язав поліпшення прогнозу для Нігерії зі зміцненням макроекономічної стабільності та сприятливими змінами умов торгівлі. Водночас у МВФ зазначили, що високі ціни на товари першої необхідності, як очікується, ще більше загострять проблему бідності та продовольчої незабезпеченості. Прогноз зростання економіки країни на 2027 рік фонд визначив на рівні 4,3%.

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Реформи та регіональна динаміка

У Нігерії запровадили реформи валютного ринку та скасували режим субсидій, який уряд називав марнотратним і таким, що сприяв корупції. Міжнародні інституції розвитку та фінансові установи позитивно оцінювали ці кроки з погляду стану державних фінансів. Водночас населення висловлювало невдоволення через зростання цін на енергію, високу вартість життя та інфляційний тиск.

За оцінкою МВФ, економічне зростання в країнах Африки на південь від Сахари у 2026 році залишиться на рівні 4,5%. У фонді наголосили, що показники істотно різнитимуться між країнами через відмінності у можливостях економічної політики, темпах реформ, залежності від сировини, кліматичних потрясіннях і доступі до зовнішнього фінансування.

Зростання в решті країн регіону, за прогнозом МВФ, сповільниться з 5,6% у 2025 році до 5,5% у 2026 році та 5,3% у 2027 році.

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