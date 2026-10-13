МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Італії у 2026 році до 0,8% — ANSA English

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Італії у 2026 році до 0,8%. Це на 0,3 відсоткового пункту більше за оцінку, оприлюднену фондом у липні, повідомляє ANSA English.

Оновлений прогноз ВВП

Нові оцінки містяться у звіті World Economic Outlook, який представили 13 жовтня на щорічній зустрічі МВФ у Бангкоку. У фонді також прогнозують, що у 2027 році ВВП Італії зросте на 0,6%.

Прогноз на 2027 рік підвищили на 0,1 відсоткового пункту порівняно з попередньою оцінкою МВФ.

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Прогноз інфляції

Річна інфляція в Італії у 2026 році, за оцінкою фонду, становитиме 3,3%. Це вище за середній показник для єврозони, який МВФ визначив на рівні 3,1%.

У 2027 році інфляція в Італії, як очікує фонд, сповільниться до 2,8% і відповідатиме середньому рівню в єврозоні.

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