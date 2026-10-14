МВФ підвищив прогноз зростання ВВП Тайваню до 10,7% — Taipei Times

Міжнародний валютний фонд на щорічних зборах у Бангкоку підвищив прогноз зростання валового внутрішнього продукту Тайваню цього року з 5,2% до 10,7%. Це найвищий прогнозований темп серед економік Азійсько-Тихоокеанського регіону, повідомляє Taipei Times.

В оновленому звіті World Economic Outlook МВФ назвав Тайвань єдиною економікою світу, для якої цього року прогнозують двозначне зростання. Оцінка Фонду, однак, нижча за прогноз 11,05%, оприлюднений у серпні тайванським Генеральним директоратом бюджету, обліку та статистики.

Прогнози для економік регіону

За оцінкою МВФ, економіка Японії цього року зросте на 0,7%, Південної Кореї — на 3,3%, Сінгапуру — на 5%, а Гонконгу — на 3,8%. Для Китаю Фонд прогнозує зростання на 4,5%, а для Сполучених Штатів — на 2,3%.

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Перегляд прогнозу для Тайваню відбувається на тлі буму штучного інтелекту. МВФ зазначив, що виробництво передових напівпровідників у великих масштабах зосереджене в небагатьох економіках, а на Тайвань і Південну Корею припадає 62% чистої торгівлі обчислювальним обладнанням, пов’язаним зі штучним інтелектом.

Експорт і поточний рахунок

На тлі сильних показників експорту МВФ прогнозує профіцит поточного рахунку Тайваню на рівні 22% ВВП цього року — один із найвищих серед великих економік. Також Фонд підвищив прогноз зростання споживчих цін до 2% проти 1,5%, передбачених у квітні. Рівень безробіття, за прогнозом, залишиться майже незмінним — 3,4%.

Світовий прогноз зростання МВФ підвищив на 0,1 відсоткового пункту — до 3,1% цього року, після 3,5% торік. У Фонді наголосили, що інвестиції у штучний інтелект, обладнання та інфраструктуру нині підтримують попит і міжнародну торгівлю, однак очікування щодо прибутковості та продуктивності таких технологій можуть змінитися.

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