МВФ прогнозує інфляцію у Венесуелі у цьому році на рівні 468% — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд прогнозує, що середньорічна інфляція у Венесуелі у 2026 році сягне 467,9%. Це буде найвищий показник серед країн Латинської Америки, повідомляє The Rio Times з посиланням на жовтневий огляд світової економіки World Economic Outlook.

Прогноз МВФ

Оцінка 467,9% відображає середнє зростання споживчих цін у 2026 році порівняно з 2025 роком. Водночас за підсумками року інфляція, за розрахунками Фонду, може становити близько 337%, оскільки темпи зростання цін очікувано сповільнюватимуться протягом року.

МВФ також прогнозує зростання економіки Венесуели на 5% у 2026 році. У 2027 році Фонд очікує прискорення економічного зростання до 7% та уповільнення середньорічної інфляції до 174,7%.

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Нафта, санкції та курс болівара

Венесуела, яка є членом ОПЕК, має найбільші у світі підтверджені запаси нафти. Продаж нафти забезпечує основну частину державних доходів країни. Фінансові санкції США, запроваджені у 2017 році, та нафтові санкції 2019 року обмежили доступ Каракаса до значної частини глобальної фінансової системи.

За оцінкою МВФ, у 2025 році венесуельська економіка могла зрости на 9%. Водночас нарощування видобутку нафти не зупинило зростання цін, оскільки болівар продовжує втрачати вартість щодо долара США. Центральний банк Венесуели встановлює офіційний курс на рівні близько 877 боліварів за долар, а повсякденні ціни в країні значною мірою орієнтуються на цей курс.

Порівняння з регіоном

Жодна інша велика економіка Латинської Америки не наближається до прогнозованого для Венесуели рівня інфляції. Венесуельський центробанк публікує власні щомісячні дані, які останнім часом показували нижчі темпи зростання цін, однак річний прогноз МВФ враховує різке подорожчання, зафіксоване раніше.

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