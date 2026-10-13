Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення ВВП Близького Сходу та Центральної Азії на 0,3% у 2026 році. Це суттєве погіршення порівняно з квітневою оцінкою, яка передбачала зростання регіонального ВВП на 1,9%, повідомляє Al Jazeera.

Найглибше скорочення ВВП

За оцінкою МВФ, найбільше падіння ВВП очікується в Кувейті — на 16,7%. Економіка Іраку може скоротитися на 16%, а Катару — на 15,6%. Для Бахрейну фонд прогнозує спад на 11,3%, для Ірану — на 7,6%.

За даними фонду, Саудівська Аравія частково компенсувала втрати енергетичного сектору, наростивши експорт нафти через трубопровід Схід—Захід. Водночас її ВВП у 2026 році може скоротитися на 3,3%. Киргизстан, за прогнозом МВФ, матиме найвищі темпи зростання в регіоні — 9%.

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Перебої в Ормузькій протоці

МВФ пов’язав погіршення прогнозу з тривалими перебоями судноплавства в Ормузькій протоці. У мирний час через цю морську артерію проходить п’ята частина світових постачань нафти.

Близький Схід і Центральна Азія, за прогнозом фонду, стануть єдиним регіоном із негативним зростанням у 2026 році. Водночас ВВП країн Азії, що розвиваються, може зрости на 5,1%, країн Африки на південь від Сахари — на 4,5%, а Латинської Америки й Карибського басейну — на 2,3%.

МВФ також очікує зростання світової економіки на 3,1% — проти 3% у попередньому прогнозі. Серед ризиків для глобального зростання фонд назвав подальшу ескалацію конфліктів, перегляд очікувань щодо штучного інтелекту, нові торговельні суперечності та фіскальні вразливості.

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