МВФ: торгівля, пов’язана зі ШІ, зросла на 29% за два роки — Cyprus Mail

Попит на технології штучного інтелекту підтримав економічне зростання Китаю, Індії та інших країн Азії, а торгівля, пов’язана зі ШІ, випереджала загальні темпи світової торгівлі. Про це головна економістка МВФ Сільвана Тенрейро заявила в Бангкоку, Таїланд, на щорічних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку, повідомляє Cyprus Mail.

Внесок ШІ у світову торгівлю

За словами Тенрейро, у 2023–2025 роках загальний обсяг світової торгівлі зріс на 8,3%, тоді як торгівля у сфері ШІ — на 29%. Без пов’язаного зі ШІ сегмента загальне зростання світової торгівлі становило б лише 4,6%.

Вона назвала інвестиційний і торговельний бум, пов’язаний зі штучним інтелектом, одним із ключових чинників глобального зростання. Водночас ланцюги постачання для ШІ, за її оцінкою, зосереджені у невеликій кількості країн і секторів, що може створювати потенційні вузькі місця.

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Ризики для фінансової стабільності

У МВФ також звернули увагу на ризики корекції ринкових оцінок і кіберзагрози, пов’язані зі ШІ, які можуть послабити зростання та посилити ризики для фінансової стабільності.

Базовий прогноз фонду передбачає, що нинішній бум поступово згасатиме. В іншому сценарії МВФ допускає, що триваліше зростання у сфері ШІ за наявності реального підвищення продуктивності могло б стримувати інфляційний ефект. Якщо ж бум зберігатиметься без приросту продуктивності, економічний ефект буде меншим, а інфляція — вищою. Тенрейро додала, що фонд оновлює дослідження щодо впливу штучного інтелекту на робочі місця.

Борг і монетарна політика

Головна економістка МВФ також зазначила, що фонд стурбований високим рівнем боргу. Вона закликала країни скорочувати бюджетні дефіцити, а центральні банки — проводити жорсткішу політику, зокрема підвищувати процентні ставки для повернення інфляції до цільових показників.

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