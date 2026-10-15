МВФ заявив про готовність надалі підтримувати Шрі-Ланку — Channel NewsAsia

Міжнародний валютний фонд готовий підтримувати Шрі-Ланку «у будь-який спосіб, якого вона забажає, якщо це буде доречно», заявила в Бангкоку, Таїланд, заступниця директора Департаменту Азії та Тихоокеанського регіону МВФ Соналі Джайн-Чандра. Про це повідомляє Channel NewsAsia.

Сьомий перегляд програми

Раніше цього місяця МВФ досяг із владою Шрі-Ланки домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми в межах механізму розширеного фінансування. Після завершення перегляду країна отримає доступ до спеціальних прав запозичення, еквівалентних приблизно 345 млн доларів.

За словами Джайн-Чандри, угоду має розглянути рада директорів МВФ упродовж найближчих тижнів. До завершення чинної програми у березні фонд також планує провести ще одну місію для перегляду її виконання.

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Оцінка ситуації та подальша взаємодія

Представниця фонду заявила, що макроекономічна ситуація у Шрі-Ланці суттєво поліпшилася. Вона назвала фіскальні показники країни дуже сильними, а реструктуризацію боргу — переважно завершеною.

За її словами, Шрі-Ланка також досягла важливого прогресу в структурних питаннях, зокрема у сфері врядування. Поза межами цієї угоди МВФ продовжить взаємодію з владою країни, зокрема через можливу нову фінансову програму, нагляд за економічною політикою або розвиток спроможності.

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