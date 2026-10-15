Міжнародний валютний фонд закликав уряд Нігерії та інші африканські держави спрямовувати заощадження, отримані внаслідок скасування субсидій, на соціальний захист бідних і вразливих груп населення. Про це під час презентації оновленого регіонального економічного прогнозу для країн Африки на південь від Сахари в Бангкоку, Таїланд, заявив директор Африканського департаменту МВФ Зейн Зейдане, повідомляє Premium Times Nigeria.

Адресна підтримка замість субсидій

Зейдане зазначив, що фонд загалом рекомендує урядам приділяти особливу увагу соціальному захисту та підтримці найбільш вразливих верств суспільства. За його словами, субсидії, зокрема на енергоносії, переважно приносять користь заможнішим громадянам і створюють додатковий тиск на державні фінанси.

Представник МВФ наголосив на необхідності поступового згортання таких субсидій і спрямування заощаджених ресурсів людям, які справді потребують допомоги. Він також вказав, що для країн-імпортерів нафти субсидування продуктів впливає на обсяг витрат на імпорт.

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Реформи та економічні прогнози

Уряд Нігерії раніше провів реформи валютного ринку, скасував систему субсидування, яку назвав марнотратною та корупційною, а також запровадив податкові реформи. Міжнародні фінансові установи та інституції розвитку позитивно оцінювали вплив цих кроків на державні фінанси, однак у країні лунали скарги на зростання цін на енергію, вартості життя та інфляційний тиск.

МВФ також заявив, що Нігерія досягла помітного прогресу в зниженні інфляції. Фонд порадив країні нарощувати внутрішні доходи поза нафтовим сектором, щоб створити бюджетний простір для освіти, охорони здоров’я та інфраструктури, а також продовжувати структурні реформи для приватного сектору.

У регіональному прогнозі МВФ очікує зростання економік країн Африки на південь від Сахари на 4,5% у 2026 і 2027 роках. Водночас фонд попередив про високі процентні витрати, низькі резерви в багатьох країнах і скорочення допомоги, які обмежують можливості реагувати на нові негативні потрясіння.

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