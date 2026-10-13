МВФ знизив прогноз зростання Аргентини у 2026 році до 2,1% — Buenos Aires Times

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки Аргентини у 2026 році до 2,1% із 3,5%, які очікував у квітні та липні. Водночас фонд підвищив прогнози інфляції та безробіття в країні. Про оновлені оцінки у жовтневому випуску World Economic Outlook повідомляє Buenos Aires Times.

Слабша динаміка економіки

Початково МВФ прогнозував Аргентині зростання на 4% у 2026 році. Прогноз на 2027 рік також погіршили — з 4% до 3,5%. Заступниця директора дослідницького департаменту МВФ Петя Коєва Брукс пояснила перегляд слабшою, ніж очікувалося, економічною активністю, стриманим внутрішнім попитом і фінансовими умовами, які й надалі обмежують відновлення.

Оновлена оцінка МВФ вища за прогноз у 1,5%, оприлюднений у вересневому опитуванні аналітиків та економістів Центрального банку Аргентини. Водночас вона майже на один відсотковий пункт нижча за 3% зростання, закладені урядом президента Хав'єра Мілея у проєкті бюджету на 2027 рік.

За даними національного статистичного відомства INDEC, економічна активність у липні скоротилася на 2,9% проти червня та на 1,4% у річному вимірі. Опитані центробанком фахівці очікують слабкого третього кварталу та відновлення наприкінці року.

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Інфляція та програма фінансування

Прогноз середньорічної інфляції на 2026 рік МВФ підвищив із 30,4% до 32,5%, а на 2027 рік — із 15,7% до 21,2%. Ці показники відображають середній рівень інфляції за рік, а не зміну цін між груднем одного року та груднем наступного. Безробіття, за прогнозом фонду, становитиме 7,6% у 2026 році та 7,1% у 2027-му. INDEC оцінював його рівень у другому кварталі поточного року в 7,9%.

Очікується, що у 2026 році Аргентина зростатиме повільніше за середній показник Латинської Америки та Карибського басейну, який МВФ прогнозує на рівні 2,3%. Головна економістка фонду Сільвана Тенрейро заявила, що відновлення аргентинської економіки має розпочатися в останньому кварталі року та посилитися у 2027–2028 роках.

Перегляд прогнозів відбувся під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку, де перебуває аргентинська делегація, до складу якої входить міністр економіки Луїс Капуто. Сторони можуть обговорити третій перегляд програми фінансування на 20 млрд доларів, погодженої у квітні 2025 року. У разі схвалення радою директорів МВФ Аргентина може отримати близько 860 млн доларів нового фінансування. Загальна заборгованість країни перед фондом становить приблизно 56,7 млрд доларів.

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