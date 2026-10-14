МВФ знизив прогноз зростання Колумбії на 2026 рік до 2,2% — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки Колумбії у 2026 році з 2,3% до 2,2%. У жовтневому огляді World Economic Outlook фонд також погіршив очікування на 2027 рік — із 2,5% до 2,3%, повідомляє The Rio Times.

За оцінкою МВФ, після зростання на 2,6% у 2025 році темпи зростання ВВП Колумбії становитимуть 2,2% у 2026-му та 2,3% у 2027-му. Прогноз для Колумбії на поточний рік є нижчим за очікуваний показник для Латинської Америки та Карибського басейну — 2,3%.

Інфляція та безробіття

МВФ прогнозує середньорічну інфляцію в Колумбії на рівні 6% у 2026 році та 5,7% у 2027-му. Це істотно вище цільового рівня центрального банку країни, який становить 3%.

Рівень безробіття, за прогнозом фонду, зросте з 8% у 2025 році до 9% у 2026-му та 10% у 2027 році. МВФ також очікує, що дефіцит поточного рахунку Колумбії у 2027 році сягне 3,4% ВВП.

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Ставка і державний борг

30 вересня центральний банк Колумбії підвищив ключову ставку на 0,25 відсоткового пункту — до 12,25%. У вересні річна інфляція в країні становила 6,29%, за даними національного статистичного відомства DANE.

Згідно з таблицями МВФ, борг сектору загального державного управління Колумбії має зрости з 59,5% ВВП у 2026 році до 62,9% у 2027-му та 65,1% у 2028 році. Фонд також оцінює загальний дефіцит сектору державного управління у 2026 році на рівні 6,9% ВВП.

Наприкінці вересня уряд Колумбії попросив МВФ провести оцінку економіки країни. Представники Міністерства фінансів планували зустріч із представниками фонду у Вашингтоні 6 жовтня, щоб обговорити можливе фінансування.

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