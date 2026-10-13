МВФ знизив прогноз зростання ВВП Мексики у 2027 році до 1,8% — The Rio Times

Міжнародний валютний фонд знизив прогноз зростання економіки Мексики у 2027 році до 1,8% із 1,9%, очікуваних у липні. Водночас МВФ підвищив оцінку темпів зростання на 2026 рік з 1,2% до 1,5%, повідомляє The Rio Times.

Оновлені оцінки наведено в жовтневому випуску доповіді МВФ World Economic Outlook, який оприлюднили 12 жовтня під час щорічних зустрічей МВФ і Світового банку в Бангкоку. Співробітники фонду вже оприлюднювали такі самі прогнози — 1,5% на 2026 рік та 1,8% на 2027-й — за підсумками щорічного огляду мексиканської економіки 2 жовтня.

Експорт та інвестиції

У МВФ очікують, що помірному прискоренню мексиканської економіки сприятимуть експорт та стабілізація інвестицій. Серед чинників підтримки названо поставки, пов’язані з ланцюгами виробництва для технологій штучного інтелекту. Водночас торгова та інша невизначеність і надалі стримуватимуть економічну активність.

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Аналітики, яких цитує El Economista, зазначають, що Мексика нарощує постачання комп’ютерного обладнання для дата-центрів. За їхніми оцінками, експорт такої продукції може вже цього року перевищити поставки автомобілів і автокомпонентів. Керівниця аналітичного напряму Banco Base Габріела Сіллер пов’язала зростання імпорту з Тайваню з комплектуючими для комп’ютерів, які збирають у Мексиці та експортують до США.

Порівняння прогнозів

Прогноз МВФ у 1,5% на 2026 рік відповідає центральній оцінці Міністерства фінансів Мексики. На 2027 рік мексиканська влада очікує зростання приблизно на 2%, що дещо вище за прогноз фонду. Опитані Citi приватні аналітики прогнозують зростання на 1,4% у 2026 році, а Світовий банк на початку жовтня підвищив власну оцінку для Мексики до 1,4%.

МВФ також пов’язує ризики для Мексики та Канади з високою торговельною невизначеністю. Мексика, США та Канада пов’язані угодою про вільну торгівлю USMCA; президентка Мексики Клаудія Шейнбаум заявляла, що домовленостей щодо її перегляду наразі немає.

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