МВС Ємену заявило про затримання 18 учасників мережі хуситів — Asharq Al-Awsat

Міністерство внутрішніх справ Ємену заявило про затримання у вересні осіб, яких воно пов’язує з хуситами, в тимчасовій столиці Адені та провінціях Лахдж і Аб’ян. За даними Asharq Al-Awsat, силовики стверджують, що ці групи планували напади на керівників силових і військових структур, важливі об’єкти, а також підкріплення та маршрути постачання до лінії фронту.

Затримання в Лахджі

Міністр внутрішніх справ Ємену Ібрагім Хайдан на пресконференції в Адені 12 жовтня повідомив, що найбільшою була мережа з 18 осіб, затриманих у провінції Лахдж 26 вересня. За його словами, вона діяла під керівництвом лідерів хуситів, а її учасники пройшли спеціалізовану підготовку в Сааді, Дамарі та районі Аль-Хаубан у провінції Таїз, які перебувають під контролем хуситів.

Міністр заявив, що розслідування вказало на підготовку учасників до встановлення вибухових пристроїв, використання пасток із вибухівкою й атак проти силовиків, військових та відповідних об’єктів. За версією МВС, мережа складалася з двох груп: одна вела спостереження, збирала дані та здійснювала розвідку, інша мала здійснювати підриви й напади. Хайдан стверджує, що плани вдалося зірвати до їх реалізації.

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Інші затримання

У районі Дар-Саад в Адені силовики затримали людину, яку МВС назвало учасником осередку. У міністерстві заявили, що в неї виявили вибухові пристрої та матеріали, які нібито були пов’язані з планом атак на силових і військових керівників та важливі об’єкти міста.

Також міністерство повідомило про затримання 22 вересня в Лахджі осередку, який воно описало як суто жіночий. За твердженням відомства, його учасниці займалися спостереженням, стеженням, вербуванням і підривною діяльністю. Раніше того ж місяця в районі Лоудар провінції Аб’ян затримали двох осіб за підозрою в плануванні нападів на силові структури, військових і цивільних.

МВС Ємену повідомило, що після завершення слідчих дій і збору доказів підозрюваних передадуть до компетентних судових органів для подальшого розгляду справ.

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