МВС Естонії пропонує встановити квоту для іноземних працівників у 2569 осіб — ERR News

Міністерство внутрішніх справ Естонії підготувало проєкт регулювання, за яким у 2027 році імміграційна квота для кваліфікованих іноземних працівників може становити до 2569 осіб. Як повідомляє ERR News, зміни до Закону про іноземців мають набути чинності у 2027 році.

Квота за умови зростання економіки

Проєкт передбачає, що за економічного зростання кількість тимчасових дозволів на проживання зростатиме з 0,1% до 0,2% постійного населення Естонії. За останнім опублікованим прогнозом Міністерства фінансів, реальне зростання ВВП цього року становитиме 2,5%. За таких умов можуть видати до 2569 тимчасових дозволів на проживання.

Якщо економіка не зростатиме, ліміт залишатиметься на рівні 0,1% постійного населення. Автори проєкту пояснюють зміни потребою скоротити дефіцит кваліфікованих кадрів, водночас зберігаючи вимоги до зарплати та обмеження щодо кількості дозволів на проживання.

Тимчасовий дозвіл на проживання строком до п’яти років зможуть надати, якщо основний вид діяльності роботодавця входить до затвердженого урядом переліку галузей із нестачею працівників.

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Галузі з нестачею працівників

До переліку внесли виробництво електронного й електричного обладнання, транспортних засобів, машин та устаткування, хімічної і фармацевтичної продукції, паперових виробів, будівельних матеріалів, текстилю, металевих виробів, гуми та пластмас. Також до нього входять транспорт і складське господарство, деревообробка, а також ремонт і встановлення машин та обладнання.

Перелік сформували за трьома критеріями: прогнозом попиту на робочу силу OSKA, часткою експорту у виручці галузі та середньою річною валовою зарплатою. Енергетичний сектор не включили через підвищені безпекові ризики, хоча він має стратегічне значення. Дефіцит також є серед ІТ-фахівців, однак вони вже звільнені від дії квоти.

Міністр внутрішніх справ Ігор Таро направив проєкт на погодження іншим міністерствам і зацікавленим сторонам. Зауваження до документа прийматимуть до 13 листопада.

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