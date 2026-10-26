МВС Франції попередило про можливі нові сутички під час протестів — Interia
Міністерство внутрішніх справ Франції допускає, що найближчими вихідними в країні можуть статися нові сутички між демонстрантами й поліцією. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі BFM TV заявив, що такий розвиток подій можливий, повідомляє Interia.
Посилені заходи безпеки
Французька влада поки не планує скасовувати посилені заходи безпеки. У низці місцевостей мають зберегти часткові комендантські години.
За словами Нуньєса, країна готується до можливих транспортних труднощів упродовж вихідних. За даними французького МВС, у суботніх маршах взяли участь 410 тисяч людей, а для підтримання порядку на вулиці направили 70 тисяч правоохоронців.
Заклик до нових демонстрацій
У неділю протестні групи та профспілки закликали громадян продовжити мобілізацію і вийти на нові акції наступної суботи. Учасники протестів виступають проти високої вартості життя та незадовільного рівня державних послуг.
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Лідери протестів вважають запропоновані урядом заходи недостатніми для подолання кризи. Поліцейські профспілки водночас попереджають, що силовикам може забракнути ресурсів для тривалого утримання значної кількості працівників на вулицях і реагування на агресивні дії демонстрантів.
Візит Макрона до Марселя
Єлисейський палац повідомив про неанонсований візит президента Емманюеля Макрона до Марселя. Там він має поспілкуватися з мешканцями та місцевими підприємцями, які зазнали збитків під час заворушень 17 жовтня, а також подякувати правоохоронцям за службу.
За інформацією видання, під час заворушень у Марселі було пошкоджено або пограбовано кілька сотень магазинів і торговельних закладів.